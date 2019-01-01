Україну накрила магнітна буря





Про це повідомляє



"31 січня будуть фіксуватися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - сказано у повідомлені.



Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.



За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі.



Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.



Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Астрономи прогнозують 31 січня магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця."31 січня будуть фіксуватися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - сказано у повідомлені.Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі.Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.

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