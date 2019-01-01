вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україну накрила магнітна буря

Україну накрила магнітна буря
Астрономи прогнозують 31 січня магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

"31 січня будуть фіксуватися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - сказано у повідомлені.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі.

Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Живемо в хліві з віконцями»: гірка історія переселенців, що знайшли прихисток на Волині
Сьогодні, 13:56
«Ласка» ловитиме дворових псів у Любешеві
Сьогодні, 13:43
Україну накрила магнітна буря
Сьогодні, 13:33
Чим розважатимуть дітей в «Промені» у лютому*
Сьогодні, 13:20
На Волині викрили «ліву» заправку
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
На 16-річного підлітка впала бурулька і проламала йому череп На 16-річного підлітка впала бурулька і проламала йому череп
30 січень, 18:45
Щохвилини Україну покидає дві людини Щохвилини Україну покидає дві людини
30 січень, 16:05
В Україні можуть почати штрафувати за тоновані вікна В Україні можуть почати штрафувати за тоновані вікна
28 січень, 13:53
Учасниця українського відбору на «Євробачення» їде з гастролями у Росію Учасниця українського відбору на «Євробачення» їде з гастролями у Росію
27 січень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Сьогодні, 15:00
 0
У Ковелі судитимуть «Варту порядку» та Олександра Тиводара
Сьогодні, 14:53
 0
Міністерство юстиції офіційно зареєструвало ПЦУ
Сьогодні, 14:42
 0
На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 14:21
 0
Пацієнт здолав 15 000 кілометрів, щоб зробити пластику на Волині
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8