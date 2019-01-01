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Якою буде погода в Україні у перший день лютого

Якою буде погода в Україні у перший день лютого
1 лютого в Україні збережеться тепла погода, у більшості областей без опадів.

Прогноз погоди в Україні на завтра повідомили на ресурсі Уніан Погода.

На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі до 0°, вдень до +12°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -4°, вдень до +3°.

У північних областях хмарно. Температура вночі до -1°, вдень до +3°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°.

За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.

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Теги: погода, прогноз
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