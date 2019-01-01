Якою буде погода в Україні у перший день лютого





Прогноз погоди в Україні на завтра повідомили на ресурсі



На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі до 0°, вдень до +12°.



На заході України без опадів. Температура вночі до -4°, вдень до +3°.



У північних областях хмарно. Температура вночі до -1°, вдень до +3°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°.



За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 лютого в Україні збережеться тепла погода, у більшості областей без опадів.Прогноз погоди в Україні на завтра повідомили на ресурсі Уніан Погода На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі до 0°, вдень до +12°.На заході України без опадів. Температура вночі до -4°, вдень до +3°.У північних областях хмарно. Температура вночі до -1°, вдень до +3°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°.За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію