Якою буде погода в Україні у перший день лютого
Сьогодні, 20:00
1 лютого в Україні збережеться тепла погода, у більшості областей без опадів.
Прогноз погоди в Україні на завтра повідомили на ресурсі Уніан Погода.
На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі до 0°, вдень до +12°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -4°, вдень до +3°.
У північних областях хмарно. Температура вночі до -1°, вдень до +3°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°.
За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.
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Прогноз погоди в Україні на завтра повідомили на ресурсі Уніан Погода.
На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі до 0°, вдень до +12°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -4°, вдень до +3°.
У північних областях хмарно. Температура вночі до -1°, вдень до +3°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°.
За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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