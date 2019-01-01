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20-річний лучанин «погорів» на пакунках з наркотиками. ФОТО

20-річний лучанин «погорів» на пакунках з наркотиками. ФОТО
У Луцьку в одному з інтернет-закладів по проспекту Соборності патрульні виявили підозрілого чоловіка.

При перевірці у нього знайшли пакунки із канабісом, та пакунок з білою порошкоподібною речовиною, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

У діях 20-річного чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 309 Кримінального Кодексу.

Для встановлення детальніших обставин на місці далі працювала слідчо-оперативна група.

20-річний лучанин «погорів» на пакунках з наркотиками. ФОТО
20-річний лучанин «погорів» на пакунках з наркотиками. ФОТО
20-річний лучанин «погорів» на пакунках з наркотиками. ФОТО
20-річний лучанин «погорів» на пакунках з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк
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Пацан к успеху шол(
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