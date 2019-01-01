20-річний лучанин «погорів» на пакунках з наркотиками. ФОТО





При перевірці у нього знайшли пакунки із канабісом, та пакунок з білою порошкоподібною речовиною, - інформує Патрульна поліція Волинської області.



У діях 20-річного чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 309 Кримінального Кодексу.



Для встановлення детальніших обставин на місці далі працювала слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в одному з інтернет-закладів по проспекту Соборності патрульні виявили підозрілого чоловіка.При перевірці у нього знайшли пакунки із канабісом, та пакунок з білою порошкоподібною речовиною, - інформує Патрульна поліція Волинської області.У діях 20-річного чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 309 Кримінального Кодексу.Для встановлення детальніших обставин на місці далі працювала слідчо-оперативна група.

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