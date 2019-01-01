20-річний лучанин «погорів» на пакунках з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 10:25
У Луцьку в одному з інтернет-закладів по проспекту Соборності патрульні виявили підозрілого чоловіка.
При перевірці у нього знайшли пакунки із канабісом, та пакунок з білою порошкоподібною речовиною, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
У діях 20-річного чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 309 Кримінального Кодексу.
Для встановлення детальніших обставин на місці далі працювала слідчо-оперативна група.
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При перевірці у нього знайшли пакунки із канабісом, та пакунок з білою порошкоподібною речовиною, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
У діях 20-річного чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 309 Кримінального Кодексу.
Для встановлення детальніших обставин на місці далі працювала слідчо-оперативна група.
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Коментарі 1
Пацан к успеху шол(
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