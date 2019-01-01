вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» переграла молодіжку «Динамо» з рахунком 3:1

«Волинь» переграла молодіжку «Динамо» з рахунком 3:1
З перших хвилин звітного поєдинку підопічні Андрія Тлумака потужно почали доводити свою перевагу над динамівською молоддю.

Ударний квартет Волошинович-Западня-Кожанов-Карпенко мав досить відчутну підтримку флангових захисників і центру півзахисту, і на 4-й хвилині це принесло свої плоди, - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.

Новачок нашого клубу Ростислав Волошинович прострілив з правого флангу, а Младен Бартулович увірвався у штрафний майданчик і ногою метрів з 10-ти переправив "кулястого" у сітку воріт столичних опонентів. Не минуло й десяти хвилин, як "процедура" повторилася знову, тільки гол став набагато яскравішим - Волошинович знову подав з правого флангу, а досвідчений хорват цього разу головою за неймовірною траекторією і без шансів для голкіпера відправив м'яч прямісінько у "дев'ятку" динамівських воріт - 0:2.

А на 25-й хвилині Ростислав відзначився уже як бомбардир, з другої спроби підібравши відскок біля воротарського майданчика киян і точно пробивши у ціль - 0:3.

Взагалі перший тайм у виконанні нашої команди був дуже солідним. Добряче "тероризували" захист суперників і Ігор Карпенко, і Артур Западня, і Денис Кожанов, який у цьому матчі грав дещо незвичну роль під центральним нападником. Самовіддано зіграли і захисники "Волині": Сергій Петько та Міха Горопевшек в останню мить рятували команду від пропущених голів, як і голкіпер Олександр Воробей, який підчищав в усіх інших епізодах.

Після перерви тренерський штаб на чолі з Андрієм Тлумаком переглядав потенційних новачків нашої команди, випустивши лише декількох футболістів зі звичного складу "Волині". Не сказати, що "Хрестоносці" поступалися суперникам, однак акцент гри дещо змістився у бік наших воріт. У середині другого тайму динамівцям вдалося забити ударом з-за меж штрафного майданчика після швидкого розіграшу стандартного положення. Утім, більшого досягнути суперникам волиняни не дозволили, святкувавши перемогу в першому товариському матчі 2019-го року - 1:3.

Свій перший навчально-тренувальний збір "Волинь" завершить 9 лютого, коли зіграє ще одну товариську гру проти львівської аматорської команди "Демня". А вже 11 лютого наші футболісти вирушать на перший закордонний збір до Туреччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, "Волинь"
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Криваве застілля: на Рівненщині чоловік зарізав товариша по чарці
Сьогодні, 15:29
«Волинь» переграла молодіжку «Динамо» з рахунком 3:1
Сьогодні, 15:13
На Волині зі Стиру дістали тіло першокласника
Сьогодні, 14:55
Вартість хліба на Волині за рік зросла на 29%
Сьогодні, 14:50
Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
Тренер команди «Волинь» поділився планами підготовки до футбольної весни Тренер команди «Волинь» поділився планами підготовки до футбольної весни
27 січень, 10:09
Новачок «Волині» поділився першими враженнями від команди Новачок «Волині» поділився першими враженнями від команди
26 січень, 09:24
«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО «Волинь» розпочала перший збір. ФОТО
24 січень, 18:44
Луцька «Волинь» поповнилась новими футболістами Луцька «Волинь» поповнилась новими футболістами
14 січень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Криваве застілля: на Рівненщині чоловік зарізав товариша по чарці
Сьогодні, 15:29
 0
«Волинь» переграла молодіжку «Динамо» з рахунком 3:1
Сьогодні, 15:13
 0
На Волині зі Стиру дістали тіло першокласника
Сьогодні, 14:55
 0
Вартість хліба на Волині за рік зросла на 29%
Сьогодні, 14:50
 0
Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8