«Волинь» переграла молодіжку «Динамо» з рахунком 3:1

З перших хвилин звітного поєдинку підопічні Андрія Тлумака потужно почали доводити свою перевагу над динамівською молоддю.Ударний квартет Волошинович-Западня-Кожанов-Карпенко мав досить відчутну підтримку флангових захисників і центру півзахисту, і на 4-й хвилині це принесло свої плоди, - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.Новачок нашого клубу Ростислав Волошинович прострілив з правого флангу, а Младен Бартулович увірвався у штрафний майданчик і ногою метрів з 10-ти переправив "кулястого" у сітку воріт столичних опонентів. Не минуло й десяти хвилин, як "процедура" повторилася знову, тільки гол став набагато яскравішим - Волошинович знову подав з правого флангу, а досвідчений хорват цього разу головою за неймовірною траекторією і без шансів для голкіпера відправив м'яч прямісінько у "дев'ятку" динамівських воріт - 0:2.А на 25-й хвилині Ростислав відзначився уже як бомбардир, з другої спроби підібравши відскок біля воротарського майданчика киян і точно пробивши у ціль - 0:3.Взагалі перший тайм у виконанні нашої команди був дуже солідним. Добряче "тероризували" захист суперників і Ігор Карпенко, і Артур Западня, і Денис Кожанов, який у цьому матчі грав дещо незвичну роль під центральним нападником. Самовіддано зіграли і захисники "Волині": Сергій Петько та Міха Горопевшек в останню мить рятували команду від пропущених голів, як і голкіпер Олександр Воробей, який підчищав в усіх інших епізодах.Після перерви тренерський штаб на чолі з Андрієм Тлумаком переглядав потенційних новачків нашої команди, випустивши лише декількох футболістів зі звичного складу "Волині". Не сказати, що "Хрестоносці" поступалися суперникам, однак акцент гри дещо змістився у бік наших воріт. У середині другого тайму динамівцям вдалося забити ударом з-за меж штрафного майданчика після швидкого розіграшу стандартного положення. Утім, більшого досягнути суперникам волиняни не дозволили, святкувавши перемогу в першому товариському матчі 2019-го року - 1:3.Свій перший навчально-тренувальний збір "Волинь" завершить 9 лютого, коли зіграє ще одну товариську гру проти львівської аматорської команди "Демня". А вже 11 лютого наші футболісти вирушать на перший закордонний збір до Туреччини.