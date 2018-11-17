Лучанка робить унікальні десерти, від яких не погладшаєш

Ірина Туревич створює десерти з ароматизаторів, парафіну і стеарину. Її шедеври нагадують морозиво і викликають справжній фурор.



Парафінове диво Ірини Туревич народжується на кухні, - пише



Роль майстерні і виставкового залу грає звичайна квартира. Магія кольору і аромату тут неймовірна. Робота над свічками починається з підготовки субстрату.



"Стеарин додається, щоб свічка не коптила і була твердою", – коментує процес Ірина.



Розплавлену суміш Туревич доводить до консистенції повітряного крему, але перед цим додає секретний елемент. Потім до теплої маси вставляє гніт, розливає по склянках. Коли перший шар застигає, кладе другий – іншого кольору.



"Намагаюся, щоб від чотирьох до восьми відтінків було. Стандартними є білий і шоколадний кольори. А також – зелений, блакитний, червоний..." – коментує свою роботу майстер.



Натуральності свічок додають ароматизатори. Іноді вони штучні, але є і натуральні – з ароматом какао, цитрусових, кориці. Зверху роботу обов'язково прикрашає зірка. Вона – єдиний їстівний елемент, тому що виготовляється з шоколаду і масла. Ідея створення псевдодесертів, каже, прийшла випадково – уві сні.



Одну свічку Ірина виготовляє по 8 годин. Продає їх вкрай рідко, частіше – дарує знайомим.



"Коли ми силою цю майстриню вивели на виставку, попит був божевільний. Люди спочатку думали, що це дійсно солодке, що його можна вкусити, спробувати. Діти тяглися ручками, шоколадки", – каже сусідка Туревич Лариса Савчук.



Всього в активі Ірини понад триста унікальних шедеврів. Якщо інтерес до них продовжуватиме зростати, жінка планує організувати майстер-класи і взяти участь в двох виставках.



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