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Лучан запрошують на вечір пам’яті Кузьми Скрябіна

Лучан запрошують на вечір пам’яті Кузьми Скрябіна
У Луцьку відбудеться вечір пам'яті Андрія Кузьменка, який загинув 4 роки тому.

Захід відбудеться 3 лютого о 16 годині в бібліотеці імені Олени Пчілки.

Також організатори фан-клуб «Модна країна» шукають охочих виконавців, які можуть заспівати пісні Кузьми.

«Шукаємо учасників, які мають бажання в цей день вшанувати пам'ять про Андрія, заспівати його пісні та розділити з нами, цей важкий день», – повідомила головна луцька фанатка «Скрябіна» Богдана Колб.

Телефон для довідок: 0990329778

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Теги: Кузьма Скрябін, вечір пам'яті
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