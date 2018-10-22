Лучан запрошують на вечір пам’яті Кузьми Скрябіна
Сьогодні, 09:23
У Луцьку відбудеться вечір пам'яті Андрія Кузьменка, який загинув 4 роки тому.
Захід відбудеться 3 лютого о 16 годині в бібліотеці імені Олени Пчілки.
Також організатори фан-клуб «Модна країна» шукають охочих виконавців, які можуть заспівати пісні Кузьми.
«Шукаємо учасників, які мають бажання в цей день вшанувати пам'ять про Андрія, заспівати його пісні та розділити з нами, цей важкий день», – повідомила головна луцька фанатка «Скрябіна» Богдана Колб.
Телефон для довідок: 0990329778
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Захід відбудеться 3 лютого о 16 годині в бібліотеці імені Олени Пчілки.
Також організатори фан-клуб «Модна країна» шукають охочих виконавців, які можуть заспівати пісні Кузьми.
«Шукаємо учасників, які мають бажання в цей день вшанувати пам'ять про Андрія, заспівати його пісні та розділити з нами, цей важкий день», – повідомила головна луцька фанатка «Скрябіна» Богдана Колб.
Телефон для довідок: 0990329778
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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