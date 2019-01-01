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Луцький бізнесмен поділиться секретами розбудови мультибрендової корпорації

Луцький бізнесмен поділиться секретами розбудови мультибрендової корпорації
Луцький бізнесмен, голова правління групи компаній VolWest Group Віктор Корсак розповість усім охочим лучанам, як розбудувати мультибрендову корпорацію.

Повідомляє ІА "Конкурент".

У відкритій розмові у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», яку організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», він відповість на запитання, які найбільше цікавлять присутніх та розповість, як стати успішним стартапером і розбудовувати бізнес-проекти, не боячись кардинальних відмінностей обраних напрямків.

Варто зауважити, що до групи компаній VolWest Group входить мережа супермаркетів «Наш край», розважальний центр «Адреналін-Сіті», Музей сучасного українського мистецтва Корсаків та багато інших.

«На зустрічі з успішним бізнесменом та меценатом ви дізнаєтесь про важливість унікальних проектів, цінність розвитку та самовдосконалення», – запевняють організатори.

Захід відбудеться 7 лютого о 19:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

Реєструйтеся за телефоном 099 215 50 75 або заповнюйте анкету ТУТ.

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Теги: Віктор Корсак, бізнесмен, корпорація, семінар, зустріч
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