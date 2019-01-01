Луцький бізнесмен поділиться секретами розбудови мультибрендової корпорації
Сьогодні, 13:56
Луцький бізнесмен, голова правління групи компаній VolWest Group Віктор Корсак розповість усім охочим лучанам, як розбудувати мультибрендову корпорацію.
Повідомляє ІА "Конкурент".
У відкритій розмові у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», яку організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», він відповість на запитання, які найбільше цікавлять присутніх та розповість, як стати успішним стартапером і розбудовувати бізнес-проекти, не боячись кардинальних відмінностей обраних напрямків.
Варто зауважити, що до групи компаній VolWest Group входить мережа супермаркетів «Наш край», розважальний центр «Адреналін-Сіті», Музей сучасного українського мистецтва Корсаків та багато інших.
«На зустрічі з успішним бізнесменом та меценатом ви дізнаєтесь про важливість унікальних проектів, цінність розвитку та самовдосконалення», – запевняють організатори.
Захід відбудеться 7 лютого о 19:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
Реєструйтеся за телефоном 099 215 50 75 або заповнюйте анкету ТУТ.
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Повідомляє ІА "Конкурент".
У відкритій розмові у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», яку організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», він відповість на запитання, які найбільше цікавлять присутніх та розповість, як стати успішним стартапером і розбудовувати бізнес-проекти, не боячись кардинальних відмінностей обраних напрямків.
Варто зауважити, що до групи компаній VolWest Group входить мережа супермаркетів «Наш край», розважальний центр «Адреналін-Сіті», Музей сучасного українського мистецтва Корсаків та багато інших.
«На зустрічі з успішним бізнесменом та меценатом ви дізнаєтесь про важливість унікальних проектів, цінність розвитку та самовдосконалення», – запевняють організатори.
Захід відбудеться 7 лютого о 19:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
Реєструйтеся за телефоном 099 215 50 75 або заповнюйте анкету ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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