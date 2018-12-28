Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО y



Складність операції полягала не тільки в розмірах каменів, які потрібно буо видалити, а й у тому, що вони вросли у стінки сечового міхура, уретру та простату.



Окрім того сам пацієнт мав низку патологій.



"Складність операції була обумовлена не лише розміром каміння, яке вросло в стінку сечового міхура, простату, уретру, а й дуже важкою супутньою патологією в пацієнта (парез нижніх кінцівок, ниркова недостатність, тяжка патологія легень)", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі Центру ендоурології Ковельського МТМО провели надзвийчано складу операцію з видалення гігантських каменів з сечового міхура пацієнта.Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО y facebook Складність операції полягала не тільки в розмірах каменів, які потрібно буо видалити, а й у тому, що вони вросли у стінки сечового міхура, уретру та простату.Окрім того сам пацієнт мав низку патологій."Складність операції була обумовлена не лише розміром каміння, яке вросло в стінку сечового міхура, простату, уретру, а й дуже важкою супутньою патологією в пацієнта (парез нижніх кінцівок, ниркова недостатність, тяжка патологія легень)", - йдеться в дописі.

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