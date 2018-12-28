вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО

Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО
Лікарі Центру ендоурології Ковельського МТМО провели надзвийчано складу операцію з видалення гігантських каменів з сечового міхура пацієнта.

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО y facebook.

Складність операції полягала не тільки в розмірах каменів, які потрібно буо видалити, а й у тому, що вони вросли у стінки сечового міхура, уретру та простату.

Окрім того сам пацієнт мав низку патологій.

"Складність операції була обумовлена не лише розміром каміння, яке вросло в стінку сечового міхура, простату, уретру, а й дуже важкою супутньою патологією в пацієнта (парез нижніх кінцівок, ниркова недостатність, тяжка патологія легень)", - йдеться в дописі.

Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО

Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельське МТМО, лікарня, операція, камені, видалення, сечовий міхур
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали двох чоловіків, які знущались над рідними. ФОТО
Сьогодні, 01:18
Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО
Сьогодні, 00:43
4 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО
03 лютий, 23:44
Чоловік кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка»
03 лютий, 22:36
Схожі новини
Волинські медики провели надскладну гінекологічну операцію Волинські медики провели надскладну гінекологічну операцію
28 грудень, 2018, 22:40
Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО
30 січень, 22:56
Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників
22 січень, 03:16
У Луцьку прооперували двох жінок з величезними пухлинами. ФОТО 18+ У Луцьку прооперували двох жінок з величезними пухлинами. ФОТО 18+
17 січень, 13:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали двох чоловіків, які знущались над рідними. ФОТО
Сьогодні, 01:18
 0
Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО
Сьогодні, 00:43
 0
4 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО
03 лютий, 23:44
 0
Чоловік кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка»
03 лютий, 22:36
 0
Медіа
відео
1/8