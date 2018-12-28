Волинські медики провели надскладну операцію з видалення величезних каменів з сечового міхура. ФОТО
Сьогодні, 00:43
Лікарі Центру ендоурології Ковельського МТМО провели надзвийчано складу операцію з видалення гігантських каменів з сечового міхура пацієнта.
Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО y facebook.
Складність операції полягала не тільки в розмірах каменів, які потрібно буо видалити, а й у тому, що вони вросли у стінки сечового міхура, уретру та простату.
Окрім того сам пацієнт мав низку патологій.
"Складність операції була обумовлена не лише розміром каміння, яке вросло в стінку сечового міхура, простату, уретру, а й дуже важкою супутньою патологією в пацієнта (парез нижніх кінцівок, ниркова недостатність, тяжка патологія легень)", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО y facebook.
Складність операції полягала не тільки в розмірах каменів, які потрібно буо видалити, а й у тому, що вони вросли у стінки сечового міхура, уретру та простату.
Окрім того сам пацієнт мав низку патологій.
"Складність операції була обумовлена не лише розміром каміння, яке вросло в стінку сечового міхура, простату, уретру, а й дуже важкою супутньою патологією в пацієнта (парез нижніх кінцівок, ниркова недостатність, тяжка патологія легень)", - йдеться в дописі.
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