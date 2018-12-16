Туман і ожеледиця: волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
Сьогодні, 09:51
В Україні 4 лютого у більшості областей – тумани і ожеледиця.
Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 4 лютого в більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 4 лютого в більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомлені.
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