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Туман і ожеледиця: волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах

Туман і ожеледиця: волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
В Україні 4 лютого у більшості областей – тумани і ожеледиця.

Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, 4 лютого в більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомлені.




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Теги: туман, Волинь, ожеледиця
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