Туман і ожеледиця: волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах





Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області.



"За даними УкрГідрометцентру, 4 лютого в більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомлені.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 4 лютого у більшості областей – тумани і ожеледиця.Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області."За даними УкрГідрометцентру, 4 лютого в більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомлені.

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