Жорстоке вбивство дівчини і дідуся на Волині розслідували екстрасенси





Нагадаємо, що якийсь нелюд у березні 2017 році жорстоко вбив 21-річну дівчину і її дідуся-пенсіонера в будинку, - йдеться у сюжеті



Мама дівчини Наталія Петрук досі не може оговтатись від трагедії та боїться заходити до будинку.



Правоохоронці розповіли, що коли зайшли до хати, то побачили жахливу картину: у пенсіонера було 8 ножових поранень, а у жінки - 17 колото-різаних ран і майже відрізана голова. Але найбільше шокувало, те, що біля загиблої була маленька донька – Емілія.



Рідні досі не можуть оговтатись від трагедії. Правоохоронці досі не знайшли винного у вбивстві.



Команда проекту "Слідство ведуть екстрасенси" відгукнулася на благання родичів знайти вбивцю. І ще перед виїздом на місце страшної трагедії екстрасенси почали налаштовуватися на завдання.



Жовті залізні квіти в руках загиблої, кривавий знак на її лобі і якийсь дуже незвичайний любовний трикутник - те, що побачили в своїх видіннях Олена Курилова та Яна Пасинкова.



Наступного ранку, коли приїхали екстрасенси, зібрались на місці трагедії багато місцевих людей, рідні, слідчий.



Екстрасенс задає питання картам і чує відповідь: " Я бачу людину подвійну за своїм характером (вбитий дідусь, - ред). Він добрий та працьовитий. Вся справа у жінці і її дитині.»



Ясновидиця Олена Курилова сказала, що коли вона запитала у духа вбитої, що сталось, то побачила у руках телефон.



Згодом виявилось, що у будинку знайшли проскуру (церковний хліб). А згодом ще й з'ясувалось, що знайшли ще й пентограму, тому припускають, що це можливо було ритуальне вбивство.



Ектрасенс Яна розповіла, що другий чоловік Наталії може бути причетним до трагедії. Як з’ясуалось, вітчим загиблої «чіплявся» до загиблої. Проте, правоохоронці перевірили Сергія. Виявилось, що у нього є алібі: він був на роботі.



Відео можна переглянути ТУТ:



https://ekstrasens.stb.ua/ru/issue/sledstvie-vedut-ekstrasensi-2019-vipusk-4-cveti-ubiici/?fbclid=IwAR3UEqxg-LZKUvoNXDj_QpIJGg3hqr5Z_8kECXKreyR8V9ZPtN9qcKCnIHk







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