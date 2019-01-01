Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 лютого

На Волині 5 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00 Хлібзавод с.Овадно Один будинок по вул. Перемоги у с.Овадно від мережі хлібзаводу2. ТП-34 Л-1 09:00-17:00 ФОП Зінкевич маг «Керамакс» м.Вол.-Вол., вул.: Львівська, Кожедуба, Кобилянської, Лобачевського, 20-го липня 42-56, 81, пров. Учительський, Декабристів, Труша3. КТП-269 Л-2 09:00-17:00 Магазин, ФАП с.Зимно, вул: Миру, 5-29, 8-341. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП № 334с.Ниви 09:00-17:00 Губинська сільська рада Башня,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,ФОП Мадрімов І. М. магазин с. Губин-2:вул. Прилісна,вул. Зелена,вул. Польова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 79с.Волиця -Дружкопільська 09:00-17:00 ФОП Якубчук В.М. магазин ЛагунаГорохівський районний відділ освіти Школа,Журавниківська сільська рада Башня,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. В. Дружкопільська:вул. Шевченка,вул. Паркова,вул. Полянка,вул. Садова3. ПЛ-10 кВ Л-06-06 до ЛР-44ТП№270, ТП№441 09:00-17:00 с. Пірванче:вул. Івашка,вул. Центральна1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-50 чистка траси 9:00-17:00 с.Грибовиця по вул. Миру 1,3,7,вул.Шкільна 3-192. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-281 чистка траси 10:00-17:00 с.Павлівка по вул. Лісна,вул.Порицька3. КТП- 21заміна трансформаторів струму та встановлення 3-ф ел. лічильника 11:00-16:00 ФОП"Хом'як", ФОП "Остапчук", ФОП "Гаврилюк" с. Павлівка1. ЗТП-27 Л-11, Л-16 09:00 – 15:00 Територіальний центр (стацоанарне відділення), К-Каширське ЦМПСД (приміщення швидкої допомоги), ПП Савчук Є.Т., ПП Біленко С.О., ПП Токарчук К.Є., ПП Кузьмич Г.П., ПП Шадура І.С., К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРС), ПП Склезь М.О., ПП Шумік В.С. м.К-Каширський, вул.Коніщука,вул.Шевченка, вул.Шкільна.2. ЩТП-274 Л-3 15:00 – 17:00 м.К-Каширський, вул.Бондаренка, пров. Бондаренка.3. КТП-148 Л-2 09:30 – 16:00 с.Оленине, вул.Гряда1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-531 9:00-17:00 ФОП Панечко Н. В.,ПАТ "Волиньгаз" СКЗ Черняховського. м.Ковель, вул. Холмська, вул. Черняховського, вул. Чумацька, вул. Кришталева.1. 9:00-17:00с.Н.Цевеличі по вул.Дорогиничівська1. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Школи. с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець2. ПЛ-0.4кВ КТП-84 9:00 – 17:00 Побут, Бригада с. Висоцьк3. ПЛ-0.4кВ КТП-199, 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Світязькі Смоляри1. 10:00-17:00ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок) с. Ст. Чорторійськ.1. ЗТП-15 09:00-17:00 Аптека «Вестфарм» №4, поштове відділення №2, ритуальні послуги, магазин «Приємні дрібниці», бар «Оскар», бар «Добре пиво», магазин «Еталон», перукарня «Лада», перукарня «Марсель» м.Нововолинськвул.Героїв АТО, 1-29, 2-18вул.Сковороди, 1-25, 2-28вул.Сонячна, 6-12, 9вул.Куліша, 1, 3, 2-6пров.Декабристівпров.Мирний, 1-19, 2-20вул.Миру, 1а-1-27, 10-22вул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-25вул.Зелена, 53-63, 52-721. 10:00-16:00с. Конище1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова1. КТП-85 10:00-17:00 Магазин ПП Шух Т. , Магазин ПП Симонюк, Пункт прийому молока с.Мизово вул. Б.Хмельницького, Куптія, Л.Українки, 1-го травня, Сарапіних2. КТП-95 10:00-17:00 ПП Ковальчук, Зорик, Данилюк, Горун ; базова станція ПрАТ " Київстар"; контора сільської ради. с.Любохини вул. Коржана, 17-го вересня, Центральна,Поліська1. 09:00-16:30с.м.т.Турійськ вул.Гасанова2. 12:00-14:00ПрАТ «Волиньобленерго» -дільниця, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ-22, ТзОВ «Мацеїв»- забійний цех ФОП Подсадна Г.В.- магазинс.м.т.Луків вул.Грушевського, Шевченка, вул.Західний, вул.Шевченка,Миру, Лисинка, Спокійна3. ПЛ-0,4 кВКТП-294 Л-1 09:00-16:30 с.Туличів вул.Зелена, Центральна4. ПЛ-0,4 кВКТП-78 Л-1 09:00-16:30 с.Ружин