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На Волині рятувальники пояснили рибалкам, чому на льоду не можна пиячити

На Волині рятувальники пояснили рибалкам, чому на льоду не можна пиячити
3 лютого рятувальники організували профілактичні рейди водоймами Володимир-Волинського району.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Вони нагадували любителям небезпечного зимового відпочинку у місцях вилову риби: на річці Луга та на ставку поблизу села Тростянка Володимир-Волинського району, що вирушаючи на лід, необхідно не лише тепло вдягнутися, а й взяти із собою засоби для порятунку людини (довгу мотузку, палицю, жилет тощо).

"Розповіли про дії у разі потрапляння у крижану воду, нагадали рибалкам, що забороняється вживати алкогольні напої до та під час перебування на кризі, адже це не сприятиме зігріванню організму, а навпаки. Застерегли виходити на водойми поодинці та у нічний час. І вкотре звернулися до рибалок з проханням покинути нестійку кригу, аби не допустити трагедії", - йдеться у повідомленні.

На Волині рятувальники пояснили рибалкам, чому на льоду не можна пиячити
На Волині рятувальники пояснили рибалкам, чому на льоду не можна пиячити

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Теги: рятувальники, зима, рибалка
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