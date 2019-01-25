Захворюваність на ГРВІ у Любешівському районі перевищила епідпоріг на 46,5%

З початку епідемічного сезону понад 84,5 тис. волинян звернулись за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу, що перевищує минулорічний рівень. Перехворіло понад 8 % населення області.В Любешівському районі вже перехворіло понад 2 тисячі осіб (6% населення), - повідомили у Любешівській РДА.Аби контролювати ситуацію щодо рівня захворюваності в районі на грип та ГРВІ, сьогодні, 4 лютого відбулось засідання комісії з питань ТЕБ та НС з питань захворювання на ГРВІ та кір.Як повідомила завідувач відділення Любешівського районного лабораторного відділення Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», за даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих ГРВІ зросла на 32,3% в порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 269 осіб, серед котрих 55,4% — це діти до 17 років. Кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби збільшилася на 66,7%.«В Любешівському районі зареєстровано перевищення епідемічного порогу на 46,5%, тоді як по області перевищення епідпорогу на 6 %. Найвища захворюваність ГРВІ реєструється у віковій групі 5-14 років – 36,1%, в зв’язку з високою захворюваністю школярів. У зв’язку із ускладненням епідситуації з ГРВІ та грипу в окремих навчально-виховних закладах, відсутністю по хворобі понад 20% учнів, Любешівським районним лабораторним відділенням Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» надані рекомендації щодо тимчасового призупинення навчання у загальноосвітніх школах», – зазначила вона.Так, вже було призупинено навчально-виховний процес в 1-Г класі ОЗЗСО «Любешівський ліцей» з 25.01.2019 р. по 31.01.2019р. (69% захворілих), а з 31.01.2019р.по 06.02.2019р. на вимушені канікули відправились школярі ЗЗСО «Ветлівський ліцей» (24,3% захворілих).За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2), відсоток позитивних знахідок складає 14,3% від загальної кількості обстежених. Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.