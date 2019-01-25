вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Захворюваність на ГРВІ у Любешівському районі перевищила епідпоріг на 46,5%

Захворюваність на ГРВІ у Любешівському районі перевищила епідпоріг на 46,5%
З початку епідемічного сезону понад 84,5 тис. волинян звернулись за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу, що перевищує минулорічний рівень. Перехворіло понад 8 % населення області.

В Любешівському районі вже перехворіло понад 2 тисячі осіб (6% населення), - повідомили у Любешівській РДА.

Аби контролювати ситуацію щодо рівня захворюваності в районі на грип та ГРВІ, сьогодні, 4 лютого відбулось засідання комісії з питань ТЕБ та НС з питань захворювання на ГРВІ та кір.

Як повідомила завідувач відділення Любешівського районного лабораторного відділення Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Олена Іванчук, за даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих ГРВІ зросла на 32,3% в порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 269 осіб, серед котрих 55,4% — це діти до 17 років. Кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби збільшилася на 66,7%.

«В Любешівському районі зареєстровано перевищення епідемічного порогу на 46,5%, тоді як по області перевищення епідпорогу на 6 %. Найвища захворюваність ГРВІ реєструється у віковій групі 5-14 років – 36,1%, в зв’язку з високою захворюваністю школярів. У зв’язку із ускладненням епідситуації з ГРВІ та грипу в окремих навчально-виховних закладах, відсутністю по хворобі понад 20% учнів, Любешівським районним лабораторним відділенням Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» надані рекомендації щодо тимчасового призупинення навчання у загальноосвітніх школах», – зазначила вона.

Так, вже було призупинено навчально-виховний процес в 1-Г класі ОЗЗСО «Любешівський ліцей» з 25.01.2019 р. по 31.01.2019р. (69% захворілих), а з 31.01.2019р.по 06.02.2019р. на вимушені канікули відправились школярі ЗЗСО «Ветлівський ліцей» (24,3% захворілих).

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2), відсоток позитивних знахідок складає 14,3% від загальної кількості обстежених. Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: здоров'я, медики, епідемія, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині контрабандист хотів підкупити співробітника у боротьбі з корупцією. ФОТО
Сьогодні, 17:59
На Волині білоруси серед ночі забули дитину у лісі
Сьогодні, 17:52
Захворюваність на ГРВІ у Любешівському районі перевищила епідпоріг на 46,5%
Сьогодні, 17:44
18-річний юнак травмувався після вибуху електронної сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Схожі новини
У сусідній з Волинню області зросла кількість хворих на грип та ГРВІ У сусідній з Волинню області зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 14:31
Вірус, від якого померла дитина на Рівненщині, знайшли у Луцькому районі Вірус, від якого померла дитина на Рівненщині, знайшли у Луцькому районі
10 січень, 16:50
На Волині двоє хлопців отримали серйозні травми від розриву петарди На Волині двоє хлопців отримали серйозні травми від розриву петарди
10 січень, 12:50
114 травмованих, четверо п'яних і двоє покусаних: різдвяні пригоди луцьких медиків 114 травмованих, четверо п'яних і двоє покусаних: різдвяні пригоди луцьких медиків
08 січень, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині контрабандист хотів підкупити співробітника у боротьбі з корупцією. ФОТО
Сьогодні, 17:59
 0
На Волині білоруси серед ночі забули дитину у лісі
Сьогодні, 17:52
 0
Захворюваність на ГРВІ у Любешівському районі перевищила епідпоріг на 46,5%
Сьогодні, 17:44
 0
18-річний юнак травмувався після вибуху електронної сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
 0
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8