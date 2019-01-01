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Волинського першокласника, якого знайшли на крижині мертвим, поховали. ВІДЕО

Волинського першокласника, якого знайшли на крижині мертвим, поховали. ВІДЕО
Поховали першокласника, якого напередодні знайшли у місті Рожище в річці Стир. Тіло хлопчика лежало на крижині.

Про це йдеться у сюжеті передачі Свідок на НТН.

Семирічного хлопчика, який за загадкових обставин загинув в місті Рожищі, на Волині, напередодні поховали.

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Нагадаємо, мертвого школяра знайшли на крижині, що дрейфувала річкою.

Відомо, що перед трагедією, першачок сам пішов з уроків раніше, але додому так і не дістався.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: смерть, дитина, Рожище
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