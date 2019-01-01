Волинського першокласника, якого знайшли на крижині мертвим, поховали. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
Поховали першокласника, якого напередодні знайшли у місті Рожище в річці Стир. Тіло хлопчика лежало на крижині.
Про це йдеться у сюжеті передачі Свідок на НТН.
Семирічного хлопчика, який за загадкових обставин загинув в місті Рожищі, на Волині, напередодні поховали.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Не дійшов зі школи додому: розповіли про деталі загибелі першокласника у річці Стир. ВІДЕО
Нагадаємо, мертвого школяра знайшли на крижині, що дрейфувала річкою.
Відомо, що перед трагедією, першачок сам пішов з уроків раніше, але додому так і не дістався.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті передачі Свідок на НТН.
Семирічного хлопчика, який за загадкових обставин загинув в місті Рожищі, на Волині, напередодні поховали.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Не дійшов зі школи додому: розповіли про деталі загибелі першокласника у річці Стир. ВІДЕО
Нагадаємо, мертвого школяра знайшли на крижині, що дрейфувала річкою.
Відомо, що перед трагедією, першачок сам пішов з уроків раніше, але додому так і не дістався.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині «бебі-бокси» отримали майже 4,5 тисяч породілль
Сьогодні, 11:59
Розповіли, чому у центрі Луцька закрили популярну піцерію
Сьогодні, 11:57
Волинського першокласника, якого знайшли на крижині мертвим, поховали. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
У «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:47
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Сьогодні, 11:45