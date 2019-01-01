УПЦ (МП) заперечує перехід громади в селі на Волині до ПЦУ і обіцяє правити служби в хатині





Про це інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ.



"Актив громади УПЦ на честь Казанської ікони Божої Матері села Садів Луцького району у повному складі проігнорував «перехід до ПЦУ» та залишився зі своїм настоятелем", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, 2 лютого 2019 року до настоятеля церкви Володимира Мелеся у селі Садів Луцького району



А знімальна група проросійкого каналу «Інтер» з Києва з’явилася у селі, коли парафіяни відчиняли церкву.



«Зі мною залишився староста громади, касир, всі люди, які завжди відвідували храм та утримували його», – розповів настоятель громади УПЦ протоієрей Володимир Мелесь.



Протоієрей повідомив, що вже дві неділі поспіль через захоплення храму його громада залишається без богослужіння. Люди та священик вже вирішують питання з тимчасовим приміщенням.



"Поки що планується служити у церковній хатинці, яка ще не захоплена, але оскільки цей будинок – на території храму, то громада планує перебратись в інше приміщення. Храм УПЦ час від часу відкривають прихильники ПЦУ, служать у ньому та знову закривають і опечатують", - йдеться у тексті повідомлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прихожани, які підтримують УПЦ (МП) в селі Садів Луцького району хочуть продовжити правити богослужіння попри перехід храму до Православної церкви України.Про це інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ."Актив громади УПЦ на честь Казанської ікони Божої Матері села Садів Луцького району у повному складі проігнорував «перехід до ПЦУ» та залишився зі своїм настоятелем", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, 2 лютого 2019 року до настоятеля церквиу селі Садів Луцького району звернулися жителі села , щоб той віддав ключі від храму. Священик відмовився віддавати людям ключі під приводом того, що не визнає Православну церкву України, за перехід у яку 203 прихожан висловилося на зборах у 24 січня. Проти проголосувало всього 20 осіб.А знімальна група проросійкого каналу «Інтер» з Києва з’явилася у селі, коли парафіяни відчиняли церкву.«Зі мною залишився староста громади, касир, всі люди, які завжди відвідували храм та утримували його», – розповів настоятель громади УПЦ протоієрей Володимир Мелесь.Протоієрей повідомив, що вже дві неділі поспіль через захоплення храму його громада залишається без богослужіння. Люди та священик вже вирішують питання з тимчасовим приміщенням."Поки що планується служити у церковній хатинці, яка ще не захоплена, але оскільки цей будинок – на території храму, то громада планує перебратись в інше приміщення. Храм УПЦ час від часу відкривають прихильники ПЦУ, служать у ньому та знову закривають і опечатують", - йдеться у тексті повідомлення.

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