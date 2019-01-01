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У «PremierCity» відбудеться зустріч з творчою групою фільму «Людина з табуретом»*

У «PremierCity» відбудеться зустріч з творчою групою фільму «Людина з табуретом»*
15 лютого о 18:30 у кінотеатрі «PremierCity» у 4 залі відбудеться зустріч з творчою групою українського фільму «Людина з табуретом».

На прем'єрний показ кінострічки у кінотеатр «PremierCity» приїдуть:

- Ярослав Попов - режисер
- Катерина Мізіна - продюсер
- Родіон Шуб - аніматор

О 18:30 відбудеться прес-брифінг у кінотеатрі «PremierCity», о 19:00 - початок показу фільму «Людина з табуретом», після перегляду кінострічки відбудеться обговорення з глядачами.

Про фільм:

Група мандрівників вирушає у подорож, мета якої – донести табурет зі звичайної київської кухні до мису Горн і встановити його на березі Тихого океану. Серед учасників – ініціатор експедиції Леонід Кантер із дружиною Діаною та донькою Маґдаленою. Леонід знімає на камеру усе, що його оточує, перетворюючи своє життя на фільм, у якому стає і головним героєм, і режисером. Повертаючись на рідну землю, мандрівники застають початок війни. Майбутня стрічка мала стати маніфестом нездоланній силі людських мрій. Проте сценарій змінило саме життя, а точніше – подорож, яку безстрашний мрійник вирішив здійснити останньою.

Давайте разом з кінотеатром «PremierCity», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity», підтримаємо українське кіно!

У «PremierCity» відбудеться зустріч з творчою групою фільму «Людина з табуретом»*

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Теги: ПортCity
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