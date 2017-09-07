Попри «бюджетну війну» між Волинською ОДА та облрадою зарплати бюджетникам виплачуються. ВІДЕО
Сьогодні, 04:06
Попри так звану «бюджетну війну» між обласною адміністрацією та обласною радою проводяться всі бюджетні виплати. Зокрема, що стосується зарплат.
Про це у коментарі телеканалу Сфера-ТВ Луцьк заявив директор департаменту фінансів Волинської ОДА Ігор Никитюк.
Головний фінансист області, який опікується скарбницею регіону десятками років, як ніхто знає всі тонкощі та підводні лазівки бюджетного процесу.
Цього разу трапився неприємний прецедент, – каже посадовець. ОДА своєчасно подала проект бюджету на 2019-ий рік до обласної ради, ті, зі свого боку, провели бюджетні слухання та комісії. І все ніби йшло за планом.
«Зауважень до проекту, який подала адміністрація, не було жодних. 19 грудня у переддень сесії по «бюджету» на комісії було внесено ряд пропозицій», – повідомив Никитюк.
А пропозицій було більше ста, де члени комісії раптом захотіли внести цілу низку змін. А ще, запропонували зменшити ряд видатків, в тому числі на перинатальний центр, відкриття якого чекали у першому кварталі цього року.
Зрештою, більшістю голосів зі своїми змінами бюджет таки затвердили.
Втім, голова ОДА Олександр Савченко видає доручення, яким фактично призупиняє виконання рішення сесії, а заодно і затверджений бюджет.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі телеканалу Сфера-ТВ Луцьк заявив директор департаменту фінансів Волинської ОДА Ігор Никитюк.
Головний фінансист області, який опікується скарбницею регіону десятками років, як ніхто знає всі тонкощі та підводні лазівки бюджетного процесу.
Цього разу трапився неприємний прецедент, – каже посадовець. ОДА своєчасно подала проект бюджету на 2019-ий рік до обласної ради, ті, зі свого боку, провели бюджетні слухання та комісії. І все ніби йшло за планом.
«Зауважень до проекту, який подала адміністрація, не було жодних. 19 грудня у переддень сесії по «бюджету» на комісії було внесено ряд пропозицій», – повідомив Никитюк.
А пропозицій було більше ста, де члени комісії раптом захотіли внести цілу низку змін. А ще, запропонували зменшити ряд видатків, в тому числі на перинатальний центр, відкриття якого чекали у першому кварталі цього року.
Зрештою, більшістю голосів зі своїми змінами бюджет таки затвердили.
Втім, голова ОДА Олександр Савченко видає доручення, яким фактично призупиняє виконання рішення сесії, а заодно і затверджений бюджет.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Попри «бюджетну війну» між Волинською ОДА та облрадою зарплати бюджетникам виплачуються. ВІДЕО
Сьогодні, 04:06
6 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00