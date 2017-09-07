Попри «бюджетну війну» між Волинською ОДА та облрадою зарплати бюджетникам виплачуються. ВІДЕО





Про це у коментарі телеканалу Ігор Никитюк.



Головний фінансист області, який опікується скарбницею регіону десятками років, як ніхто знає всі тонкощі та підводні лазівки бюджетного процесу.



Цього разу трапився неприємний прецедент, – каже посадовець. ОДА своєчасно подала проект бюджету на 2019-ий рік до обласної ради, ті, зі свого боку, провели бюджетні слухання та комісії. І все ніби йшло за планом.



«Зауважень до проекту, який подала адміністрація, не було жодних. 19 грудня у переддень сесії по «бюджету» на комісії було внесено ряд пропозицій», – повідомив Никитюк.



А пропозицій було більше ста, де члени комісії раптом захотіли внести цілу низку змін. А ще, запропонували зменшити ряд видатків, в тому числі на перинатальний центр, відкриття якого чекали у першому кварталі цього року.



Зрештою, більшістю голосів зі своїми змінами бюджет таки затвердили.



Втім, голова ОДА Олександр Савченко видає доручення, яким фактично призупиняє виконання рішення сесії, а заодно і затверджений бюджет.



Більше – у сюжеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри так звану «бюджетну війну» між обласною адміністрацією та обласною радою проводяться всі бюджетні виплати. Зокрема, що стосується зарплат.Про це у коментарі телеканалу Сфера-ТВ Луцьк заявив директор департаменту фінансів Волинської ОДАГоловний фінансист області, який опікується скарбницею регіону десятками років, як ніхто знає всі тонкощі та підводні лазівки бюджетного процесу.Цього разу трапився неприємний прецедент, – каже посадовець. ОДА своєчасно подала проект бюджету на 2019-ий рік до обласної ради, ті, зі свого боку, провели бюджетні слухання та комісії. І все ніби йшло за планом.«Зауважень до проекту, який подала адміністрація, не було жодних. 19 грудня у переддень сесії по «бюджету» на комісії було внесено ряд пропозицій», – повідомив Никитюк.А пропозицій було більше ста, де члени комісії раптом захотіли внести цілу низку змін. А ще, запропонували зменшити ряд видатків, в тому числі на перинатальний центр, відкриття якого чекали у першому кварталі цього року.Зрештою, більшістю голосів зі своїми змінами бюджет таки затвердили.Втім, голова ОДАвидає доручення, яким фактично призупиняє виконання рішення сесії, а заодно і затверджений бюджет.Більше – у сюжеті.

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