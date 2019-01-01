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У Луцьку «Ring Cafe» запрошує на безкоштовні шоти*

У Луцьку «Ring Cafe» запрошує на безкоштовні шоти*
У Луцьку «Ring Cafe» вітає всіх барменів міста із святом.

Тільки сьогодні, 6 лютого, у «Ring Cafe», що знаходиться на четвертому поверсі РЦ «Промінь» та в Ring DJ Cafe бармени пригощатимуть гостей смачними та безкоштовними шотами.

"Просто прийди в Ring Café або Ring DJ Café, роби селфі з барменом, викладай на свою Instagram сторінку з хештегом #iloveringcafe і отримуй свій подарунок", - йдеться у повідомлені.

Тож усіх запрошують відвідати заклади з 12:00 до 23:00.

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Теги: Ring Cafe, Промінь
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