У Луцьку «Ring Cafe» запрошує на безкоштовні шоти*

У Луцьку «Ring Cafe» вітає всіх барменів міста із святом.Тільки сьогодні, 6 лютого, у «Ring Cafe», що знаходиться на четвертому поверсі РЦ «Промінь» та в Ring DJ Cafe бармени пригощатимуть гостей смачними та безкоштовними шотами."Просто прийди в Ring Café або Ring DJ Café, роби селфі з барменом, викладай на свою Instagram сторінку з хештегом #iloveringcafe і отримуй свій подарунок", - йдеться у повідомлені.Тож усіх запрошують відвідати заклади з 12:00 до 23:00.