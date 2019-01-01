Взяв кабель, каністру та санчата: на Волині невідомий обікрав гараж





Про це пише



Він потрапив всередину, пошкодивши двері.



Чоловік вкрав звідти 10 метрів мідного кабелю, 20-літрову каністру для дизпалива і ще й дитячі санчата.

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