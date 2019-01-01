Взяв кабель, каністру та санчата: на Волині невідомий обікрав гараж
Сьогодні, 08:24
У селі Мар'янівка Горохівського району невідомий обікрав гараж.
Про це пише Волинь Нова.
Він потрапив всередину, пошкодивши двері.
Чоловік вкрав звідти 10 метрів мідного кабелю, 20-літрову каністру для дизпалива і ще й дитячі санчата.
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Про це пише Волинь Нова.
Він потрапив всередину, пошкодивши двері.
Чоловік вкрав звідти 10 метрів мідного кабелю, 20-літрову каністру для дизпалива і ще й дитячі санчата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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