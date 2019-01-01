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Взяв кабель, каністру та санчата: на Волині невідомий обікрав гараж

Взяв кабель, каністру та санчата: на Волині невідомий обікрав гараж
У селі Мар'янівка Горохівського району невідомий обікрав гараж.

Про це пише Волинь Нова.

Він потрапив всередину, пошкодивши двері.

Чоловік вкрав звідти 10 метрів мідного кабелю, 20-літрову каністру для дизпалива і ще й дитячі санчата.

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Теги: Волинь, Мар'янівка, крадіжка
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