Школа у волинському селі готова на 75%, – Олександр Савченко

Голова Волинської ОДАпроінспектував будівництво школи у селі Любохини Старовижівського району.Про це повідомили на офіційній сторінці голови ОДА у Facebook.Будівництво школи розпочалося ще у 2011 році. Проте, завдяки коштам з Державного фонду регіонального розвитку у минулому році вдалося здійснити велику частину робіт. Зокрема, голова обласної державної адміністрації разом з керівництвом району та керівником підрядної організаціїоглянули будівництво та відзначили особливості нової школи.Новозбудований навчальний заклад – трьохповерховий, з великими спортивною та актовими залами, зручними санвузлами, просторими класними кімнатами тощо.«Якщо враховувати те, що депутати обласної ради розподіляють бюджет «на два-три вікна», тобто на ті потреби, які може забезпечити місцеве самоврядування, ті кошти, які надходять з Державного фонду регіонального розвитку – це найкраще, що може бути в напрямку виконання державних функцій по будівництву масштабних об`єктів.Тільки в минулому році нам вдалося виділити на цю школу значну суму – 29 мільйонів, яку будівельники активно освоюють. В цьому році заплановано 26 мільйонів – знову ж таки з ДФРР. Ми повинні в цьому році її завершити, сподіваюся, що навесні це вдасться», – зазначив Олександр Савченко.Керівник виконавчої гілки влади в області відзначив, що цього року планують ввести в експлуатацію ще низку об`єктів. Окрім того, ОДА розпочинатиме й нове будівництво. Зокрема, школу у селі Стобихівка.До слова, загальна кошторисна вартість школи у Любохинах – майже 83 мільйони гривень. Тут і кошти ДФРР, і кошти районного бюджету, і субвенція соціально-економічного розвитку окремих територій, яка направлена на цей об`єкт за ініціативи народного депутата УкраїниКерівник підрядної фірми Леонід Стефанович зауважив, що всі роботи можна завершити вже за два місяці.«Ступінь готовності досить високий. Майже 80% обладнання вже закуплено. Залишилося пофарбувати підлогу, стіни та облагородити територію. Також ми вже повністю облаштували інженерні мережі: працює каналізація, в школі є вода, тепло та світло», – відзначив Леонід Стефанович.Будівельник також запросив усіх скептиків, які не вірили у добудову школи так швидко, на відкриття нового навчального закладу, яке, за його прогнозами, відбудеться цього року. Окрім того він відзначив, що неабияк мотивує добудувати школу і контроль голови обласної державної адміністрації.