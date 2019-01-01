Як виглядатиме новий ЖК «Струмочок»*
Сьогодні, 12:10
Будівельна компанія «Інвестор» створила макет ЖК «Струмочок», аби його клієнти побачили, яким він буде.
Як розповіла маркетолог будівельної компанії Ірина Новосад, із макетом детальніше можна ознайомитися у відділі продажів на вулиці Коперника, 13В, – пише Район.Луцьк.
Наразі на площі 7 гектарів добудовують котеджі та почали зводити таунхауси. За словами Ірини, деякі будинки клієнти компанії вже купили або ж забронювали житло.
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Реалізовуючи проект, представники компанії будуть більш детально розповідати про інші черги будівництва й інформувати потенційних клієнтів.
Ірина Новосад наголошує, що макет – це приблизна візуалізація того, що мають збудувати. В процесі реалізації проекту можливі певні зміни, але загалом будуть притримуватися цієї концепції.
«Ми завжди звертаємо увагу покупців на те, що густота населення на цій території буде абсолютно мінімальна, тому що це двоповерхова забудова: таунхауси та котеджі. Окрім того, буде велика паркова та відпочинкова зони, майданчик для занять спортом і дитячі майданчики. Ми стараємося робити великі парковки у спеціально відведених для цього місцях. Можливо, там будуть ще й гаражі, але це побачимо вже в процесі реалізації проекту», – каже Ірина.
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До слова, у цьому житловому комплексі «Інвестор» робить акцент на комфорт, безпеку та атмосферу проживання.
«Це особливий комплекс для заміського життя, де буде зовсім інший ритм. Для того, аби відчути цю атмосферу, можна відвідати «Струмочок», який ми вже збудували. І переконатися, наскільки там грамотно організовані кооператив, територія, загалом простір комплексу», – додала маркетолог.
Нагадаємо, назвали нову акційну ціну на таунхауси у «Струмочку».
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Як розповіла маркетолог будівельної компанії Ірина Новосад, із макетом детальніше можна ознайомитися у відділі продажів на вулиці Коперника, 13В, – пише Район.Луцьк.
Наразі на площі 7 гектарів добудовують котеджі та почали зводити таунхауси. За словами Ірини, деякі будинки клієнти компанії вже купили або ж забронювали житло.
Читайте також: Чому варто переселятися за місто
Реалізовуючи проект, представники компанії будуть більш детально розповідати про інші черги будівництва й інформувати потенційних клієнтів.
Ірина Новосад наголошує, що макет – це приблизна візуалізація того, що мають збудувати. В процесі реалізації проекту можливі певні зміни, але загалом будуть притримуватися цієї концепції.
«Ми завжди звертаємо увагу покупців на те, що густота населення на цій території буде абсолютно мінімальна, тому що це двоповерхова забудова: таунхауси та котеджі. Окрім того, буде велика паркова та відпочинкова зони, майданчик для занять спортом і дитячі майданчики. Ми стараємося робити великі парковки у спеціально відведених для цього місцях. Можливо, там будуть ще й гаражі, але це побачимо вже в процесі реалізації проекту», – каже Ірина.
Читайте також: ЖК «Струмочок» біля Луцька: як компанія «Інвестор» перетворює пустку в унікальний житловий комплекс
До слова, у цьому житловому комплексі «Інвестор» робить акцент на комфорт, безпеку та атмосферу проживання.
«Це особливий комплекс для заміського життя, де буде зовсім інший ритм. Для того, аби відчути цю атмосферу, можна відвідати «Струмочок», який ми вже збудували. І переконатися, наскільки там грамотно організовані кооператив, територія, загалом простір комплексу», – додала маркетолог.
Нагадаємо, назвали нову акційну ціну на таунхауси у «Струмочку».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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