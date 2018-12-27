Злодії, які пограбували будинок та знущалися над власниками, потрапили у ДТП





Про це інформує перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у Facebook, пише



Злочинці нанесли тілесні ушкодження власникам будинку, жінці та чоловіку, 1961 р.н., сковали руки кайданками та мотузкою й викрали понад 12000 долларов США, 30000 грн, різні ювелірні прикраси. Після знущань над власниками будинку з награбованим покинули домоволодіння.



Через деякий час ці злочинці були знайдені.



Після скоєння розбійного нападу злочинці, рухаючись по трасі Одеса-Київ через тяжкі погодні умови, ожеледицю, потрапили у ДТП.



Один злочинець загинув на місці, інші двоє отримали тілесні ушкодження. Їм надали первинну допомогу звичайні громадяни, над яким вони звикли знущатися та грабувати.



При огляді місця події були вилучені викрадені гроші та ювелірні прикраси.



«Щоб не казали, але злочинці за свої злочини несуть відповідальність не тільки перед громадянами, а й перед Богом», – резюмував Аброськін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє невідомих в масках спиляли металеву решітку, зламали вікно та проникли у приватний будинок, розташований у селище в Білгород-Дністровському районі.Про це інформує перший заступник Голови Національної поліції Україниу Facebook, пише ТСН Злочинці нанесли тілесні ушкодження власникам будинку, жінці та чоловіку, 1961 р.н., сковали руки кайданками та мотузкою й викрали понад 12000 долларов США, 30000 грн, різні ювелірні прикраси. Після знущань над власниками будинку з награбованим покинули домоволодіння.Через деякий час ці злочинці були знайдені.Після скоєння розбійного нападу злочинці, рухаючись по трасі Одеса-Київ через тяжкі погодні умови, ожеледицю, потрапили у ДТП.Один злочинець загинув на місці, інші двоє отримали тілесні ушкодження. Їм надали первинну допомогу звичайні громадяни, над яким вони звикли знущатися та грабувати.При огляді місця події були вилучені викрадені гроші та ювелірні прикраси.«Щоб не казали, але злочинці за свої злочини несуть відповідальність не тільки перед громадянами, а й перед Богом», – резюмував Аброськін.

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