вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Злодії, які пограбували будинок та знущалися над власниками, потрапили у ДТП

Злодії, які пограбували будинок та знущалися над власниками, потрапили у ДТП
Троє невідомих в масках спиляли металеву решітку, зламали вікно та проникли у приватний будинок, розташований у селище в Білгород-Дністровському районі.

Про це інформує перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у Facebook, пише ТСН.

Злочинці нанесли тілесні ушкодження власникам будинку, жінці та чоловіку, 1961 р.н., сковали руки кайданками та мотузкою й викрали понад 12000 долларов США, 30000 грн, різні ювелірні прикраси. Після знущань над власниками будинку з награбованим покинули домоволодіння.

Через деякий час ці злочинці були знайдені.

Після скоєння розбійного нападу злочинці, рухаючись по трасі Одеса-Київ через тяжкі погодні умови, ожеледицю, потрапили у ДТП.

Один злочинець загинув на місці, інші двоє отримали тілесні ушкодження. Їм надали первинну допомогу звичайні громадяни, над яким вони звикли знущатися та грабувати.

При огляді місця події були вилучені викрадені гроші та ювелірні прикраси.

«Щоб не казали, але злочинці за свої злочини несуть відповідальність не тільки перед громадянами, а й перед Богом», – резюмував Аброськін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, смерть, злочин, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля спорт-клубу – гори сміття
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 8 лютого
Сьогодні, 09:00
Злодії, які пограбували будинок та знущалися над власниками, потрапили у ДТП
Сьогодні, 08:48
Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
На Волині водій BMW влетів у паркан та втік
Сьогодні, 08:17
Схожі новини
Смертельна аварія на Волині: поліція відкрила кримінал Смертельна аварія на Волині: поліція відкрила кримінал
27 грудень, 2018, 11:30
В Одесі поліцейське авто на смерть збило пішохода В Одесі поліцейське авто на смерть збило пішохода
21 серпень, 2018, 19:08
Зниклого волинянина знайшли мертвим Зниклого волинянина знайшли мертвим
11 жовтень, 2017, 17:43
Чоловіку, який палицею побив співмешканку, оголосили про підозру Чоловіку, який палицею побив співмешканку, оголосили про підозру
11 квітень, 2017, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
На Волині спалахнув будинок: власника госпіталізували
Сьогодні, 09:52
 0
Трагедія на Волині: під час пожежі загинули двоє чоловіків
Сьогодні, 09:45
 0
Домашнє насильство, хуліганство та алкоголь: яким було 7 лютого у ковельських патрульних
Сьогодні, 09:35
 0
Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8