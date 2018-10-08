Сонце засліпило: у Луцьку водій врізався у автівку, яка «згубила» колесо. ФОТО

У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Водій Fiat Doblo зупинився посеред дороги, оскільки злетіло переднє праве колесо, та не встановив аварійний знак.У цей час інший водій, керуючи Kia Cerato, здійснив наїзд на Fiat Doblo, чим спричинив ДТП.Водій KIA пояснив, що його засліпило сонце і він не побачив Fiat.На винуватця ДТП патрульні оформили протокол за ст. 124 КУпАП. На іншого водія винесли постанову за ст. 125 КУпАП.