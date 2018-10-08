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Сонце засліпило: у Луцьку водій врізався у автівку, яка «згубила» колесо. ФОТО

Сонце засліпило: у Луцьку водій врізався у автівку, яка «згубила» колесо. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Водій Fiat Doblo зупинився посеред дороги, оскільки злетіло переднє праве колесо, та не встановив аварійний знак.

У цей час інший водій, керуючи Kia Cerato, здійснив наїзд на Fiat Doblo, чим спричинив ДТП.

Водій KIA пояснив, що його засліпило сонце і він не побачив Fiat.

На винуватця ДТП патрульні оформили протокол за ст. 124 КУпАП. На іншого водія винесли постанову за ст. 125 КУпАП.

Сонце засліпило: у Луцьку водій врізався у автівку, яка «згубила» колесо. ФОТО
Сонце засліпило: у Луцьку водій врізався у автівку, яка «згубила» колесо. ФОТО
Сонце засліпило: у Луцьку водій врізався у автівку, яка «згубила» колесо. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Луцьк
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