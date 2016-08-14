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Повідомили, коли українці зможуть їздити до Грузії за ID-картками

Повідомили, коли українці зможуть їздити до Грузії за ID-картками
Громадяни України та Грузії з 1 березня зможуть відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на своїй Facebook-сторінці, - повідомляє Українська правда.

"1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

Україна та Грузія підписали угоду, яка дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за ID-паспортами, в жовтні минулого року.

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Теги: Грузія, Україна, туризм
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