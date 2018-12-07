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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 лютого
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -3 до 0 градусів, удень до +4…+6. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-6 м/с.

На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, місцями - дощ зі снігом.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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