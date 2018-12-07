Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 лютого





У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -3 до 0 градусів, удень до +4…+6. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, місцями - дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -3 до 0 градусів, удень до +4…+6. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, місцями - дощ зі снігом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію