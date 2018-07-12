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На «Устилузі» затримали чоловіка, який перевозив старовинні монети

На «Устилузі» затримали чоловіка, який перевозив старовинні монети
У пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, прикордонники виявили партію старовинних монет та банкнот.

Товар знайшли в автомобілі Renault, за кермом якого їхав 57-річний житель Запоріжжя, - інформує Держприкордонслужба України.

В автівці знайшли 15 монет та 70 банкнот, серед яких були монети та банкноти часів Царської Росії, СРСР та інші. Усі виявлені предмети знаходилися у посилках, які чоловік перевозив із Польщі.

Колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи та встановлення культурної та історичної цінності.


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Теги: Устилуг, контрабанда, монети
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