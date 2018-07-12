На «Устилузі» затримали чоловіка, який перевозив старовинні монети
Сьогодні, 09:48
У пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, прикордонники виявили партію старовинних монет та банкнот.
Товар знайшли в автомобілі Renault, за кермом якого їхав 57-річний житель Запоріжжя, - інформує Держприкордонслужба України.
В автівці знайшли 15 монет та 70 банкнот, серед яких були монети та банкноти часів Царської Росії, СРСР та інші. Усі виявлені предмети знаходилися у посилках, які чоловік перевозив із Польщі.
Колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи та встановлення культурної та історичної цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Товар знайшли в автомобілі Renault, за кермом якого їхав 57-річний житель Запоріжжя, - інформує Держприкордонслужба України.
В автівці знайшли 15 монет та 70 банкнот, серед яких були монети та банкноти часів Царської Росії, СРСР та інші. Усі виявлені предмети знаходилися у посилках, які чоловік перевозив із Польщі.
Колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи та встановлення культурної та історичної цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі
Сьогодні, 10:22
На «Устилузі» затримали чоловіка, який перевозив старовинні монети
Сьогодні, 09:48
У селищі Волині зграї безпритульних псів «тероризують» людей
Сьогодні, 09:38
Син загиблого волинського Героя святкує день народження: закликають долучитись до вітань
Сьогодні, 09:26