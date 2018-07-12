На «Устилузі» затримали чоловіка, який перевозив старовинні монети

У пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, прикордонники виявили партію старовинних монет та банкнот.Товар знайшли в автомобілі Renault, за кермом якого їхав 57-річний житель Запоріжжя, - інформує Держприкордонслужба України.В автівці знайшли 15 монет та 70 банкнот, серед яких були монети та банкноти часів Царської Росії, СРСР та інші. Усі виявлені предмети знаходилися у посилках, які чоловік перевозив із Польщі.Колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи та встановлення культурної та історичної цінності.