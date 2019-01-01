Під Києвом затримали німця, який 5 років ґвалтував дітей





Повідомляє



За інформацією відомства, німець протягом 2007-2012 років розбещував і ґвалтував дітей. За даними поліції Німеччини, встановлено мінімум 15 таких фактів.



В лютому 2015 року його оголосили в міжнародний розшук.



Поліцейським в Україні повідомили, що він може перебувати на території країни. Його затримали в Обухові.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Його підозрюють за статтями Розбещення підопічних і Розбещення дітей.



Зазначається, що його можуть відправити до Німеччини, щоб справу розслідувала німецька поліція.



Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Обухові затримали педофіла, який перебуває у міжнародному розшуку.Повідомляє прес-служба Національної поліції України.За інформацією відомства, німець протягом 2007-2012 років розбещував і ґвалтував дітей. За даними поліції Німеччини, встановлено мінімум 15 таких фактів.В лютому 2015 року його оголосили в міжнародний розшук.Поліцейським в Україні повідомили, що він може перебувати на території країни. Його затримали в Обухові.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Його підозрюють за статтями Розбещення підопічних і Розбещення дітей.Зазначається, що його можуть відправити до Німеччини, щоб справу розслідувала німецька поліція.Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

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