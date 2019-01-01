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Під Києвом затримали німця, який 5 років ґвалтував дітей

Під Києвом затримали німця, який 5 років ґвалтував дітей
В Обухові затримали педофіла, який перебуває у міжнародному розшуку.

Повідомляє прес-служба Національної поліції України.

За інформацією відомства, німець протягом 2007-2012 років розбещував і ґвалтував дітей. За даними поліції Німеччини, встановлено мінімум 15 таких фактів.

В лютому 2015 року його оголосили в міжнародний розшук.

Поліцейським в Україні повідомили, що він може перебувати на території країни. Його затримали в Обухові.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Його підозрюють за статтями Розбещення підопічних і Розбещення дітей.

Зазначається, що його можуть відправити до Німеччини, щоб справу розслідувала німецька поліція.

Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

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Теги: педофіл, німець, розбещення, поліція, розшук
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