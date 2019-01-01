Кайданки і протокол: на Волині патрульні затримали агресивного водія

У Ковелі патрульні затримали нетверезого водія ВАЗ і одягнули на нього кайданки, оскільки той хотів побити правоохоронця.Інцидент трапився у ніч на 15 лютого, - інформує патрульна поліція ВолиніІнспектори зупинили автівку та під час спілкування з водієм помітили в нього ознаки сп’яніння. Коли проводили перевірку, той спробував нанести удар патрульному, тому був негайно затриманий з допомогою кайданків.На порушника винесли постанову та склали протокол.