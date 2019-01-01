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У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО

У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У Луцьку в ЦНАПі на День Святого Валентина поєднали 5 пар у рамках проекту «Шлюб за добу».

Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.

Другий рік поспіль у рамках пілотного проекту «Шлюб у скорочені строки» відразу п’ять пар поєднали серця у стінах департаменту, який подарував молодятам святкову атмосферу.

Відтак, на молодят чекало багато приємних сюрпризів та можливість подати документи на оформлення паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища відразу після отримання свідоцтва про шлюб.

В рамках святкування подружні пари отримали «картку клієнта» на позачергове обслуговування на будь-яку адміністративну послугу.

Закохані також мали можливість зафіксувати яскраві моменти біля яскравої фотозони.
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО

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Теги: Луцьк, ЦНАП, шлюб
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