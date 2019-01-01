У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО

У Луцьку в ЦНАПі на День Святого Валентина поєднали 5 пар у рамках проекту «Шлюб за добу».Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.Другий рік поспіль у рамках пілотного проекту «Шлюб у скорочені строки» відразу п’ять пар поєднали серця у стінах департаменту, який подарував молодятам святкову атмосферу.Відтак, на молодят чекало багато приємних сюрпризів та можливість подати документи на оформлення паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища відразу після отримання свідоцтва про шлюб.В рамках святкування подружні пари отримали «картку клієнта» на позачергове обслуговування на будь-яку адміністративну послугу.Закохані також мали можливість зафіксувати яскраві моменти біля яскравої фотозони.