У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У Луцьку в ЦНАПі на День Святого Валентина поєднали 5 пар у рамках проекту «Шлюб за добу».
Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.
Другий рік поспіль у рамках пілотного проекту «Шлюб у скорочені строки» відразу п’ять пар поєднали серця у стінах департаменту, який подарував молодятам святкову атмосферу.
Відтак, на молодят чекало багато приємних сюрпризів та можливість подати документи на оформлення паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища відразу після отримання свідоцтва про шлюб.
В рамках святкування подружні пари отримали «картку клієнта» на позачергове обслуговування на будь-яку адміністративну послугу.
Закохані також мали можливість зафіксувати яскраві моменти біля яскравої фотозони.
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Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.
Другий рік поспіль у рамках пілотного проекту «Шлюб у скорочені строки» відразу п’ять пар поєднали серця у стінах департаменту, який подарував молодятам святкову атмосферу.
Відтак, на молодят чекало багато приємних сюрпризів та можливість подати документи на оформлення паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища відразу після отримання свідоцтва про шлюб.
В рамках святкування подружні пари отримали «картку клієнта» на позачергове обслуговування на будь-яку адміністративну послугу.
Закохані також мали можливість зафіксувати яскраві моменти біля яскравої фотозони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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