У Польщі затримали 5 українців, які незаконно працювали в країні





Іноземців зобов’язали протягом 30 днів виїхати з Польщі, а їхньому працедавцю загрожує штраф у розмірі 30 тис. злотих (7 тис. євро), - пише



Українцям також на півроку заборони в’їзд на терен країн Шенгенської зони.



За словами речниці Надодрянського відділу Прикордонної служби Йоанни Конєчняк, під час контролю легальності зайнятості прикордонники перевірили документи групи чоловіків, котрі працювали на одній з будов у місті Жари.



Виявилося, що п’ятеро громадян України не мали жодних документів, на підставі яких вони можуть законно працювати у Польщі.



«Чоловіки мали тільки біометричні паспорти. Однак у них не було передбачених законом дозволів на роботу або заяв про намір доручення роботи іноземцеві», - сказала Конєчняк.



Вона додала, що працедавець, на якого працювали чоловіки, не зареєстрував також жодних заяв про намір доручення іноземцям виконання роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські прикордонники з села Тупліце в Любуському воєводстві на заході Польщі затримали 5 громадян України, котрі незаконно працювали на будівництві.Іноземців зобов’язали протягом 30 днів виїхати з Польщі, а їхньому працедавцю загрожує штраф у розмірі 30 тис. злотих (7 тис. євро), - пише Польське радіо Українцям також на півроку заборони в’їзд на терен країн Шенгенської зони.За словами речниці Надодрянського відділу Прикордонної служби Йоанни Конєчняк, під час контролю легальності зайнятості прикордонники перевірили документи групи чоловіків, котрі працювали на одній з будов у місті Жари.Виявилося, що п’ятеро громадян України не мали жодних документів, на підставі яких вони можуть законно працювати у Польщі.«Чоловіки мали тільки біометричні паспорти. Однак у них не було передбачених законом дозволів на роботу або заяв про намір доручення роботи іноземцеві», - сказала Конєчняк.Вона додала, що працедавець, на якого працювали чоловіки, не зареєстрував також жодних заяв про намір доручення іноземцям виконання роботи.

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