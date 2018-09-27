На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО
Сьогодні, 04:01
Соковите, апетитне і таке шановане українцями. Ще два роки тому на Волині шматок сала можна було купити за 60 гривень. Втім зараз продукт впав у ціні на 7 гривень.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Продавець свинини з Центрального ринку Сергій розповідає, що сталих цін на сало немає, а успіх продаж, зазвичай, залежить від сезону. Втім те, що сало стало дешевше - підтверджує.
"Найбльше сала люди купують, коли йде молода картопля і молоді огірки. Тоді люди люблять тонке сало, на шкварочку", - каже продавець.
Головний аграрій Волині Сергій Горбенко дешевлення сала пояснює достатньою кількітю поголів'я свиней в області. Їх нарахували майже 300 тисяч.
"Зараз спостерігаємо здешевлення сала ще й тому, що впав попит на цей продукт. Багато сімей на різвдяні свята мали своїх свиней. Але ми повинні зрозуміти, що це явище не постійне", - зауважив Юрій Горбенко.
Схожа ситуація і в сусідніх областях - середня ціна не перевищує 60 гривень.
В той час, коли ціна на сало впала на 12%, цибуля у ціні зросла. Нині за кілограм ріпчастої просять 17-22 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Продавець свинини з Центрального ринку Сергій розповідає, що сталих цін на сало немає, а успіх продаж, зазвичай, залежить від сезону. Втім те, що сало стало дешевше - підтверджує.
"Найбльше сала люди купують, коли йде молода картопля і молоді огірки. Тоді люди люблять тонке сало, на шкварочку", - каже продавець.
Головний аграрій Волині Сергій Горбенко дешевлення сала пояснює достатньою кількітю поголів'я свиней в області. Їх нарахували майже 300 тисяч.
"Зараз спостерігаємо здешевлення сала ще й тому, що впав попит на цей продукт. Багато сімей на різвдяні свята мали своїх свиней. Але ми повинні зрозуміти, що це явище не постійне", - зауважив Юрій Горбенко.
Схожа ситуація і в сусідніх областях - середня ціна не перевищує 60 гривень.
В той час, коли ціна на сало впала на 12%, цибуля у ціні зросла. Нині за кілограм ріпчастої просять 17-22 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО
Сьогодні, 04:01
Вихователька з Луцька 11 років займається моржуванням. ВІДЕО
Сьогодні, 03:43
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Сьогодні, 02:20
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00