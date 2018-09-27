На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО





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Продавець свинини з Центрального ринку Сергій розповідає, що сталих цін на сало немає, а успіх продаж, зазвичай, залежить від сезону. Втім те, що сало стало дешевше - підтверджує.



"Найбльше сала люди купують, коли йде молода картопля і молоді огірки. Тоді люди люблять тонке сало, на шкварочку", - каже продавець.



Головний аграрій Волині Сергій Горбенко дешевлення сала пояснює достатньою кількітю поголів'я свиней в області. Їх нарахували майже 300 тисяч.



"Зараз спостерігаємо здешевлення сала ще й тому, що впав попит на цей продукт. Багато сімей на різвдяні свята мали своїх свиней. Але ми повинні зрозуміти, що це явище не постійне", - зауважив Юрій Горбенко.



Схожа ситуація і в сусідніх областях - середня ціна не перевищує 60 гривень.



В той час, коли ціна на сало впала на 12%, цибуля у ціні зросла. Нині за кілограм ріпчастої просять 17-22 гривні.









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