На Волині після трирічної перерви відновила роботу броварня





Пивоварня розташована в приміщенні кафе «Classic», що на вул. Володимирська, 87, йдеться на сторінці



Крафт (англ.сraft) дослівно перекладається як «ручна робота», «ремесло». Відповідно, крафтове пиво – це пиво, виготовлене пивоваром вручну на невеликій броварні, з використанням традиційних методів та інгредієнтів для виробництва пива, яке продається, в основному, на місцевому рівні, що обумовлено невеликими об’ємами виробництва.



Наразі Ковельська броварня представила поціновувачам справжнього пива три сорти:



Munich Helles (світле) – традиційний світлий лагер німецького стилю, в основі якого лежить солод Мюнхенського типу, що надає пиву характерного солодового смаку. Пиво легке, освіжаюче з помірною хмелевою гіркотою.



Vienna Lager (бурштинове) – фестивальний лагер, помірної міцності, зварений з купажу 6-ти солодів, та охмелений традиційними німецькими хмелями NordenBrewer (НорденБревер), та Select (Селект). Смак м’який, елегантно солодовий, з благородною хмелевою гіркотою.



Shwartzbier (темне) – темний німецький лагер. Пиво легке, питке, з помірною хмелевою гіркотою, з ароматними нотками чорного шоколаду та кави.



Усі 3 сорти варяться у стилі лагер. Цей стиль у наш час найрозповсюдженіший у світі, та займає близько 80% світового ринку пива.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі після трирічної перерви відновила роботу Ковельська броварня. Тож тепер в місті можна смакувати справжнім крафтовим пивом під назвою «ДІД».Пивоварня розташована в приміщенні кафе «Classic», що на вул. Володимирська, 87, йдеться на сторінці Сім'я ресторанів Classic у Facebook.Крафт (англ.сraft) дослівно перекладається як «ручна робота», «ремесло». Відповідно, крафтове пиво – це пиво, виготовлене пивоваром вручну на невеликій броварні, з використанням традиційних методів та інгредієнтів для виробництва пива, яке продається, в основному, на місцевому рівні, що обумовлено невеликими об’ємами виробництва.Наразі Ковельська броварня представила поціновувачам справжнього пива три сорти:Munich Helles (світле) – традиційний світлий лагер німецького стилю, в основі якого лежить солод Мюнхенського типу, що надає пиву характерного солодового смаку. Пиво легке, освіжаюче з помірною хмелевою гіркотою.Vienna Lager (бурштинове) – фестивальний лагер, помірної міцності, зварений з купажу 6-ти солодів, та охмелений традиційними німецькими хмелями NordenBrewer (НорденБревер), та Select (Селект). Смак м’який, елегантно солодовий, з благородною хмелевою гіркотою.Shwartzbier (темне) – темний німецький лагер. Пиво легке, питке, з помірною хмелевою гіркотою, з ароматними нотками чорного шоколаду та кави.Усі 3 сорти варяться у стилі лагер. Цей стиль у наш час найрозповсюдженіший у світі, та займає близько 80% світового ринку пива.

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