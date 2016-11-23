На Волині після трирічної перерви відновила роботу броварня
Сьогодні, 18:19
У Ковелі після трирічної перерви відновила роботу Ковельська броварня. Тож тепер в місті можна смакувати справжнім крафтовим пивом під назвою «ДІД».
Пивоварня розташована в приміщенні кафе «Classic», що на вул. Володимирська, 87, йдеться на сторінці Сім'я ресторанів Classic у Facebook.
Крафт (англ.сraft) дослівно перекладається як «ручна робота», «ремесло». Відповідно, крафтове пиво – це пиво, виготовлене пивоваром вручну на невеликій броварні, з використанням традиційних методів та інгредієнтів для виробництва пива, яке продається, в основному, на місцевому рівні, що обумовлено невеликими об’ємами виробництва.
Наразі Ковельська броварня представила поціновувачам справжнього пива три сорти:
Munich Helles (світле) – традиційний світлий лагер німецького стилю, в основі якого лежить солод Мюнхенського типу, що надає пиву характерного солодового смаку. Пиво легке, освіжаюче з помірною хмелевою гіркотою.
Vienna Lager (бурштинове) – фестивальний лагер, помірної міцності, зварений з купажу 6-ти солодів, та охмелений традиційними німецькими хмелями NordenBrewer (НорденБревер), та Select (Селект). Смак м’який, елегантно солодовий, з благородною хмелевою гіркотою.
Shwartzbier (темне) – темний німецький лагер. Пиво легке, питке, з помірною хмелевою гіркотою, з ароматними нотками чорного шоколаду та кави.
Усі 3 сорти варяться у стилі лагер. Цей стиль у наш час найрозповсюдженіший у світі, та займає близько 80% світового ринку пива.
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Пивоварня розташована в приміщенні кафе «Classic», що на вул. Володимирська, 87, йдеться на сторінці Сім'я ресторанів Classic у Facebook.
Крафт (англ.сraft) дослівно перекладається як «ручна робота», «ремесло». Відповідно, крафтове пиво – це пиво, виготовлене пивоваром вручну на невеликій броварні, з використанням традиційних методів та інгредієнтів для виробництва пива, яке продається, в основному, на місцевому рівні, що обумовлено невеликими об’ємами виробництва.
Наразі Ковельська броварня представила поціновувачам справжнього пива три сорти:
Munich Helles (світле) – традиційний світлий лагер німецького стилю, в основі якого лежить солод Мюнхенського типу, що надає пиву характерного солодового смаку. Пиво легке, освіжаюче з помірною хмелевою гіркотою.
Vienna Lager (бурштинове) – фестивальний лагер, помірної міцності, зварений з купажу 6-ти солодів, та охмелений традиційними німецькими хмелями NordenBrewer (НорденБревер), та Select (Селект). Смак м’який, елегантно солодовий, з благородною хмелевою гіркотою.
Shwartzbier (темне) – темний німецький лагер. Пиво легке, питке, з помірною хмелевою гіркотою, з ароматними нотками чорного шоколаду та кави.
Усі 3 сорти варяться у стилі лагер. Цей стиль у наш час найрозповсюдженіший у світі, та займає близько 80% світового ринку пива.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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