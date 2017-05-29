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У Ковелі затримали молодика з наркотиками

У Ковелі затримали молодика з наркотиками
У Ковелі затримали чоловіка з канабісом.

Так, 17 лютого, близько 23 години, ковельські патрульні виявили по вулиці Володимирській підозрілу особу, - інформує патрульна поліція Волині.

При перевірці у 24-річного чоловіка знайшли згорток із речовиною схожою на канабіс.

Хлопець намагався втекти з місця події, але був затриманий патрульними, які здійснювали охорону до прибуття слідчо-оперативної групи.

У Ковелі затримали молодика з наркотиками
У Ковелі затримали молодика з наркотиками

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Теги: канабіс, Ковель
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