Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого





Володимир-Волинський район



1. 09:00 -17:00

с. Турівка: магазин, ФАП с. Турівка, вул. Степова 1-21, вул. Перемоги 1-26

2. 09:00 - 17:00

с. Овадно, вул. Туполева, вул. Нова

3. 09:00 - 17:00

ПП «Укр-Петроль» вул. Ковельська, 10, Собор Різдва Христового вул. Миколаївська, 18А, котельня вул. Ковельська, 12, магазин «Шанс+» вул. Ковельська, 12, ломбард вул. Ковельська, 12, офіс «Київстар» вул. Ковельська.12, ПАТ «Дельта Банк» вул. Ковельська, 12, архівний відділ МВК вул. Ковельська, 10, земельний відділ вул. Ковельська, 10, архітектура вул. Ковельська, 10 м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 12, 10



Горохівський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 47 с.Піски 09:00-17:00 Пісківська сільська рада Башня

Берестечківське СТ магазин с. Піски:

вул. Бродська,

вул. Козацька



2. ПЛ-10 кВ Л-07-05 09:00-17:00 ТзОВ "Птахокомплекс Губин" Птахокомплекс

с.Холонів



Іваничівський район



1 КТП-21 встановлення технічного обліку;

10:00-14:00 ФОП Хом'як, ФОП Остапчук, ФОП Сопронюк, ФОП Гаврилюк с. Павлівка

2 КТП-109 к/р КТП;

10:00-16:00 с. Орищі (хутір)

3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-62 чистка траси;

10:00-17:00 СВК "Перемога" с. Радовичі



Камінь-Каширський район



1. ЗТП-27 Л-16 13:00 – 17:00 ПП Савчук Є.Т., ПП Біленко С.О., ПП Токарчук К.Є., ПП Кузьмич Г.П., ПП Шадура І.С., К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРС), ПП Склезь М.О., ПП Шумік В.С. м.К-Каширський, вул.. Коніщука, вул.. Шевченка, вул.. Шкільна.

2. ЩТП-274 Л-3 09:00 – 13:00 м.К-Каширський, вул.. Бондаренка, пров. Бондаренка.

3. КТП-313 Л-2, Л-1 09:40 – 17:00 с.Стобихівка, вул.. Хутірська.



Ківерцівський район



1. 10:00-15:00

ПЛ-10 кВ Л 40-06

КТП-190с. Миловиця

Кузьмич Петро Андрійович

ТзОВ "Фелікс Агро"

КТП-283с. Миловиця

КТП-284с. Миловиця

ФОП Новак Руслан Ростиславович

КТП-287смт.Олика

СГВК ім. Шевченка

Селищна рада смт.Олика

КТП-288 с. Мительно

Відділ освіти Ківерцівської РДА

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Олицьке споживче товариство

ФОП Мельник Олександр Сергійович

Селищна рада смт.Олика

КТП-289 с. Мительно

КТП-290 с. Личани ПЛ-10 кВ Л 40-06

КТП-190с. Миловиця

КТП-283с. Миловиця

вул. Гончара, буд. 48,50-52,54-59,66,68,70,72,74 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68

вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,68

КТП-284с. Миловиця

с. Миловиця

КТП-287смт.Олика

КТП-288 с. Мительно

вул. О.Денисюка,

КТП-289 с. Мительно

с. Мительно

КТП-290 с. Личани

вул. Визволителів, буд. (парні) 2-18

вул. Старина, буд. 1,3,4,8,10-15,17,19,21,23,25,27,29



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Голобське споживче товариство,

Ковельське МТМО, Ф.О. Ромащук Л. М.,

СВК "Вікторія", СТ "Каскад-Плюс",

Церква с. Дроздні, Церква с. Гончий Брід, с. Вівчицьк,

с. Дроздні,

с. Гончий Брід,

смт. Голоби.

2. ПЛ – 10 кВ Л 97-01

(ТП-543) 9:00-17:00 ТОВ"Декуріон". м. Ковель, вул. Володимирська.

3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-205 9:00-17:00 Дубівське СТ, Ковельське Райво,

Райкультвідділ Ков.РДА, клуб с. Бахів, ФОП М'якота О. Ф., Рел. гр. Різд. Св.Івана Пр. с. Бахів. с. Бахів.

4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-111 9:00-17:00 СВК "Вікторія",

Ковельське П-во вет.медицини. смт. Голоби.



місто Луцьк



1. 09:00-13:00 Бойлерна, Правекс-Банк, М-н «Макс», «Пікадор, ТзОВ-Українські торг.мережі, Стоматкабінет, Перукарня, Магазин техніки, Волиньфарм, Надра-банк, Торг-ряди «Формула», М-н «Меблі-берест», Торг-павільйон «Книги», М-н промтоварів Макарчук О.С., Медичний центр, Наш-край, вул. Соборності 36,38,38а,40,42,

вул. Кравчука 44,48,46,

2. ТП-171 РУ-0,4 ремонт рубильника.

13:30-17:00 Котельня, М-н Театральний, Укр.центр контролю радіочастот, м-н (Л.Українкі 67), Брокінвестбанк, Київстар, Виномаркет, кафе «Гриль», Ідея банк, аптека «Доктор», Собор, Ініціал, Гаражі «Міськради, МП «Зоря», Семінарія, Обл. бібліотека для юнацтва, МП-«Валентина» фото центр, м-н «Школярик», м-н «Брокар», кафе «Бравий шейк», Брокбізнесбанк, вул. Л.Українкі 54,56,67,52,

вул. Г.Узвіз 2,

вул. Волі 2,2а,

3. ЗТП-97 ПЛ-0,4кВ Л-1 10:00-15:00 Школа дзюдо, Гуртожиток,

вул. Потебні 49,

вул. Цегельна 17



Луцький район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-408 10:00 – 17:00 ПАТ «Волиньгаз» (КСС-1200), ФОП Щерба О.Г, Церква с. Струмівка С. Струмівка вул. Рівненська, Сагайдачного

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-74 9:30 – 17:00 ДУ «Вол. обл. фітосанітарна лабораторія»

3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-289 10:00 – 16:00 Смт. Торчин вул.Козацька, Лисенка, Польова, Молодіжна, Садівська, Сарнівська(10, 12), Тиха, пров. Козацький



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

школа с.Нудиже

Магазин с. Заболоття

Клуб Заболоття

Школа с.Заболоття

с.Нудиже.Заболоття

2 л-0.4 л- ктп-112 9:00 – 17:00

м.Любомль вул.Бохона.О.Гончара пров.Брестський



3 пл-0.4 ктп-199 9:00 – 17:00

с.Світязькі-Смолярі



Любешівський район



1 ПЛ-04кВ Л-1,2 від КТП-169 10:00 - 17:00 Магазин, клуб с. М.Глуша вул.Л. Українки



Маневицький район



1 ПЛ-10 кВ, Л-45-03 10:00-17:00 КТП-84, с. Ст. Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).

КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.

КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).

КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Шопена, 9, 2-20

вул.Мазепи

вул.Героїв Крут

вул.Ломоносова, 1-11, 2-10

вул.Кисіля, 1-3а, 2-12







Рожищенський район



1 Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)

с.Підліски (повністю)

м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.

с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.

с.Олександрівка (повністю)

с.Підліски (повністю)



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка

6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 9:00-17:00 м.Рожище контора. м.Рожище вул.Терешкової



8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-280 9:00-17:00 с.Кобче вул.Набережна, Центральна





Старовижівський район



1 КТП-85 Л-3 10:00-17:00 с.Мизово вул:Б.Хмельницького,1го Травня.



2 КТП-63. 10:00-17:00 с.Яревище вул:Центральна,Особка



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-255 Л-1,2 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник» - насосна, Луківська с/р- ПМК -4,-6, ПрАТ «ПМК – 198»- госп двір с.м.т.Луків м-р Стакор

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-24 09:00-16:30 ДП «Тур.лісове госп.»- контора, пилорама с.Мокрець





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 19 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 -17:00с. Турівка: магазин, ФАП с. Турівка, вул. Степова 1-21, вул. Перемоги 1-262. 09:00 - 17:00с. Овадно, вул. Туполева, вул. Нова3. 09:00 - 17:00ПП «Укр-Петроль» вул. Ковельська, 10, Собор Різдва Христового вул. Миколаївська, 18А, котельня вул. Ковельська, 12, магазин «Шанс+» вул. Ковельська, 12, ломбард вул. Ковельська, 12, офіс «Київстар» вул. Ковельська.12, ПАТ «Дельта Банк» вул. Ковельська, 12, архівний відділ МВК вул. Ковельська, 10, земельний відділ вул. Ковельська, 10, архітектура вул. Ковельська, 10 м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 12, 101. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 47 с.Піски 09:00-17:00 Пісківська сільська рада БашняБерестечківське СТ магазин с. Піски:вул. Бродська,вул. Козацька2. ПЛ-10 кВ Л-07-05 09:00-17:00 ТзОВ "Птахокомплекс Губин" Птахокомплексс.Холонів1 КТП-21 встановлення технічного обліку;10:00-14:00 ФОП Хом'як, ФОП Остапчук, ФОП Сопронюк, ФОП Гаврилюк с. Павлівка2 КТП-109 к/р КТП;10:00-16:00 с. Орищі (хутір)3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-62 чистка траси;10:00-17:00 СВК "Перемога" с. Радовичі1. ЗТП-27 Л-16 13:00 – 17:00 ПП Савчук Є.Т., ПП Біленко С.О., ПП Токарчук К.Є., ПП Кузьмич Г.П., ПП Шадура І.С., К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРС), ПП Склезь М.О., ПП Шумік В.С. м.К-Каширський, вул.. Коніщука, вул.. Шевченка, вул.. Шкільна.2. ЩТП-274 Л-3 09:00 – 13:00 м.К-Каширський, вул.. Бондаренка, пров. Бондаренка.3. КТП-313 Л-2, Л-1 09:40 – 17:00 с.Стобихівка, вул.. Хутірська.1. 10:00-15:00ПЛ-10 кВ Л 40-06КТП-190с. МиловицяКузьмич Петро АндрійовичТзОВ "Фелікс Агро"КТП-283с. МиловицяКТП-284с. МиловицяФОП Новак Руслан РостиславовичКТП-287смт.ОликаСГВК ім. ШевченкаСелищна рада смт.ОликаКТП-288 с. МительноВідділ освіти Ківерцівської РДАКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Олицьке споживче товариствоФОП Мельник Олександр СергійовичСелищна рада смт.ОликаКТП-289 с. МительноКТП-290 с. Личани ПЛ-10 кВ Л 40-06КТП-190с. МиловицяКТП-283с. Миловицявул. Гончара, буд. 48,50-52,54-59,66,68,70,72,74 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,68КТП-284с. Миловицяс. МиловицяКТП-287смт.ОликаКТП-288 с. Мительновул. О.Денисюка,КТП-289 с. Мительнос. МительноКТП-290 с. Личанивул. Визволителів, буд. (парні) 2-18вул. Старина, буд. 1,3,4,8,10-15,17,19,21,23,25,27,291. 9:00-17:00Голобське споживче товариство,Ковельське МТМО, Ф.О. Ромащук Л. М.,СВК "Вікторія", СТ "Каскад-Плюс",Церква с. Дроздні, Церква с. Гончий Брід, с. Вівчицьк,с. Дроздні,с. Гончий Брід,смт. Голоби.2. ПЛ – 10 кВ Л 97-01(ТП-543) 9:00-17:00 ТОВ"Декуріон". м. Ковель, вул. Володимирська.3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-205 9:00-17:00 Дубівське СТ, Ковельське Райво,Райкультвідділ Ков.РДА, клуб с. Бахів, ФОП М'якота О. Ф., Рел. гр. Різд. Св.Івана Пр. с. Бахів. с. Бахів.4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-111 9:00-17:00 СВК "Вікторія",Ковельське П-во вет.медицини. смт. Голоби.1. 09:00-13:00 Бойлерна, Правекс-Банк, М-н «Макс», «Пікадор, ТзОВ-Українські торг.мережі, Стоматкабінет, Перукарня, Магазин техніки, Волиньфарм, Надра-банк, Торг-ряди «Формула», М-н «Меблі-берест», Торг-павільйон «Книги», М-н промтоварів Макарчук О.С., Медичний центр, Наш-край, вул. Соборності 36,38,38а,40,42,вул. Кравчука 44,48,46,2. ТП-171 РУ-0,4 ремонт рубильника.13:30-17:00 Котельня, М-н Театральний, Укр.центр контролю радіочастот, м-н (Л.Українкі 67), Брокінвестбанк, Київстар, Виномаркет, кафе «Гриль», Ідея банк, аптека «Доктор», Собор, Ініціал, Гаражі «Міськради, МП «Зоря», Семінарія, Обл. бібліотека для юнацтва, МП-«Валентина» фото центр, м-н «Школярик», м-н «Брокар», кафе «Бравий шейк», Брокбізнесбанк, вул. Л.Українкі 54,56,67,52,вул. Г.Узвіз 2,вул. Волі 2,2а,3. ЗТП-97 ПЛ-0,4кВ Л-1 10:00-15:00 Школа дзюдо, Гуртожиток,вул. Потебні 49,вул. Цегельна 171. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-408 10:00 – 17:00 ПАТ «Волиньгаз» (КСС-1200), ФОП Щерба О.Г, Церква с. Струмівка С. Струмівка вул. Рівненська, Сагайдачного2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-74 9:30 – 17:00 ДУ «Вол. обл. фітосанітарна лабораторія»3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-289 10:00 – 16:00 Смт. Торчин вул.Козацька, Лисенка, Польова, Молодіжна, Садівська, Сарнівська(10, 12), Тиха, пров. Козацький1. 9:00 – 17:00школа с.НудижеМагазин с. ЗаболоттяКлуб ЗаболоттяШкола с.Заболоттяс.Нудиже.Заболоття2 л-0.4 л- ктп-112 9:00 – 17:00м.Любомль вул.Бохона.О.Гончара пров.Брестський3 пл-0.4 ктп-199 9:00 – 17:00с.Світязькі-Смолярі1 ПЛ-04кВ Л-1,2 від КТП-169 10:00 - 17:00 Магазин, клуб с. М.Глуша вул.Л. Українки1 ПЛ-10 кВ, Л-45-03 10:00-17:00 КТП-84, с. Ст. Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Шопена, 9, 2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова, 1-11, 2-10вул.Кисіля, 1-3а, 2-121 Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)с.Підліски (повністю)м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.с.Олександрівка (повністю)с.Підліски (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 9:00-17:00 м.Рожище контора. м.Рожище вул.Терешкової8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-280 9:00-17:00 с.Кобче вул.Набережна, Центральна1 КТП-85 Л-3 10:00-17:00 с.Мизово вул:Б.Хмельницького,1го Травня.2 КТП-63. 10:00-17:00 с.Яревище вул:Центральна,Особка1 ПЛ-0,4 кВКТП-255 Л-1,2 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник» - насосна, Луківська с/р- ПМК -4,-6, ПрАТ «ПМК – 198»- госп двір с.м.т.Луків м-р Стакор2 ПЛ-0,4 кВКТП-24 09:00-16:30 ДП «Тур.лісове госп.»- контора, пилорама с.Мокрець

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