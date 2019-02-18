Футболіст з Волині зробив скандальну заяву про Бандеру у Польщі

Тарас Романчук заявив, що його сім’я була замучена Бандерою.



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Таку заяву Романчук, який минулого року прийняв польське громадянство, зробив після інциденту у матчі чемпіонату Польщі. Він стверджує, що футболіст "Вісли" Домінік Фурман назвав його "бандерівцем".



"Мені було важко контролювати емоції. Моя сім'я теж була замучена Бандерою, а він мені таке говорить. Це неповага. Не знаю, чи подам я йому ще коли-небудь руку", - сказав Романчук.



27-річний Тарас Романчук є вихованцем клубу "Ковель", за який до 2010 року виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі. Після цього гравець три роки грав у футзал за ковельський "Апперкот".



У 2013 році перейшов до польської "Легіоновії", звідки за сезон потрапив до свого нинішнього клубу - "Ягеллонії".



Разом з "Ягеллонією" Романчук у 2017 році став віце-чемпіоном Польщі, а у 2015 році вигравав бронзові медалі Екстракласи.



Тарас Романчук неодноразово заявляв про бажання виступати за збірну України, однак виклику із національної команди не дочекався та у лютому 2018 року отримав польське громадянство. А вже у березні екс-українець вперше був викликаний до збірної Польщі на товариські матчі з Нігерією та Південною Кореєю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованець футбольного клубу "Ковель", який грає за польську "Ягеллонію",заявив, що його сім’я була замучена Бандерою.Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Wprost.Таку заяву Романчук, який минулого року прийняв польське громадянство, зробив після інциденту у матчі чемпіонату Польщі. Він стверджує, що футболіст "Вісли"назвав його "бандерівцем"."Мені було важко контролювати емоції. Моя сім'я теж була замучена Бандерою, а він мені таке говорить. Це неповага. Не знаю, чи подам я йому ще коли-небудь руку", - сказав Романчук.27-річний Тарас Романчук є вихованцем клубу "Ковель", за який до 2010 року виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі. Після цього гравець три роки грав у футзал за ковельський "Апперкот".У 2013 році перейшов до польської "Легіоновії", звідки за сезон потрапив до свого нинішнього клубу - "Ягеллонії".Разом з "Ягеллонією" Романчук у 2017 році став віце-чемпіоном Польщі, а у 2015 році вигравав бронзові медалі Екстракласи.Тарас Романчук неодноразово заявляв про бажання виступати за збірну України, однак виклику із національної команди не дочекався та у лютому 2018 року отримав польське громадянство. А вже у березні екс-українець вперше був викликаний до збірної Польщі на товариські матчі з Нігерією та Південною Кореєю.

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