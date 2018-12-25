Розбійний напад на Волині: львів’янин з пістолетом і ножем напав на дідуся
Сьогодні, 15:43
У Турійську учора вранці, 18 лютого, чоловік проник до помешкання 73-річного жителя райцентру та погрожуючи пістолетом і ножем вимагав у нього гроші.
Особу правопорушника поліцейські оперативно встановили й затримали, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.
Зловмисника поліція затримала на території автостанції. Ним виявився раніше судимий 20-річний житель сусідньої Львівської області. У львів’янина правоохоронці вилучили стартовий пістолет, ніж, балаклаву та рукавиці. Окрім цього, при собі правопорушник мав підроблений паспорт громадянина України. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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Особу правопорушника поліцейські оперативно встановили й затримали, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.
Зловмисника поліція затримала на території автостанції. Ним виявився раніше судимий 20-річний житель сусідньої Львівської області. У львів’янина правоохоронці вилучили стартовий пістолет, ніж, балаклаву та рукавиці. Окрім цього, при собі правопорушник мав підроблений паспорт громадянина України. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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