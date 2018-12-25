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Розбійний напад на Волині: львів’янин з пістолетом і ножем напав на дідуся

Розбійний напад на Волині: львів’янин з пістолетом і ножем напав на дідуся
У Турійську учора вранці, 18 лютого, чоловік проник до помешкання 73-річного жителя райцентру та погрожуючи пістолетом і ножем вимагав у нього гроші.

Особу правопорушника поліцейські оперативно встановили й затримали, - інформує ГУНП у Волинській області.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Зловмисника поліція затримала на території автостанції. Ним виявився раніше судимий 20-річний житель сусідньої Львівської області. У львів’янина правоохоронці вилучили стартовий пістолет, ніж, балаклаву та рукавиці. Окрім цього, при собі правопорушник мав підроблений паспорт громадянина України. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.




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Теги: розбій, напад, Волинь
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