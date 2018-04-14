Футболіст з Волині, який потрапив у скандал у Польщі, не хоче спілкуватись з українськими ЗМІ
Сьогодні, 05:44
Півзахисник «Ягеллонії» Тарас Романчук не захотів коментувати скандал, який виник в матчі з Віслою, коли під час поєдинку один з гравців суперника назвав Романчука «бандерівцем».
Повідомляє UA Футбол.
«Ні, дякую, українським ЗМІ я не даю інтерв'ю», - відповів Романчук на прохання журналіста Трибуни.
Нагадаємо, що вихованець футбольного клубу "Ковель", який грає за польську "Ягеллонію", заявив, що його сім’я була замучена Бандерою.
Додамо, що 28-річний Тарас Романчук є уродженцем Ковеля, але змінив громадянство і став поляком.
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Повідомляє UA Футбол.
«Ні, дякую, українським ЗМІ я не даю інтерв'ю», - відповів Романчук на прохання журналіста Трибуни.
Нагадаємо, що вихованець футбольного клубу "Ковель", який грає за польську "Ягеллонію", заявив, що його сім’я була замучена Бандерою.
Додамо, що 28-річний Тарас Романчук є уродженцем Ковеля, але змінив громадянство і став поляком.
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