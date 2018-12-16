У міськраді вирішили, що всі мають власні автівки, – лучанка про закриття маршруту №47

Галина Цимбал-Ковбаса обурена рішенням виконкому міської ради припинити курсування маршрутки №47.



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів, що



Таке рішення пов'язане з рекомендацією Харківського університету, який проводив дослідження щодо вдосконалення маршрутної мережі міста. Зокрема, дослідження показали, що маршрут №47 є збитковим, тому його варто закрити, а перевезення будуть здійснювати за маршрутом №3, пустивши його по вулиці Чернишевського.



Допис лучанки подаємо без змін та правок:



«Мабуть, хтось у Луцькій міській раді вирішив, що всі, хто живуть у районі Кічкарівки, Чернишевського, Зміїнця, Тарасового і Боголюбської лікарні - їздять власним автотранспортом. І забрав 47-ий маршрут. Казали, додадуть ще дві 31-их маршрутки. Really?



Тобто, + 2 замість - 7(8) це нормально?(3-я маршрутка до кінцевої 31-ї та 47-ї не їде). Другий день 31-і переповнені і купа люду ще на зупинках лишаються...



P.S. Хочете почути увесь позитив, що і водії, і пасажири про цю "реформу" думають? Проїдьтеся зранечку від Боголюбської лікарні хоча б до Шевченка, а ліпше - до центру.

P.S.2 До речі, а що там пасажири 23-іх маршруток кажуть?».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкаобурена рішенням виконкому міської ради припинити курсування маршрутки №47.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, начальник управління транспорту та зв'язкурозповів, що договір з перевізником розірвали відповідно до заяви самого перевізника, який обслуговував маршрут. Проте оголошувати новий конкурс міська рада поки що не буде.Таке рішення пов'язане з рекомендацією Харківського університету, який проводив дослідження щодо вдосконалення маршрутної мережі міста. Зокрема, дослідження показали, що маршрут №47 є збитковим, тому його варто закрити, а перевезення будуть здійснювати за маршрутом №3, пустивши його по вулиці Чернишевського.Допис лучанки подаємо без змін та правок:

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