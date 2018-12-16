вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У міськраді вирішили, що всі мають власні автівки, – лучанка про закриття маршруту №47

У міськраді вирішили, що всі мають власні автівки, – лучанка про закриття маршруту №47
Лучанка Галина Цимбал-Ковбаса обурена рішенням виконкому міської ради припинити курсування маршрутки №47.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів, що договір з перевізником розірвали відповідно до заяви самого перевізника, який обслуговував маршрут. Проте оголошувати новий конкурс міська рада поки що не буде.

Таке рішення пов'язане з рекомендацією Харківського університету, який проводив дослідження щодо вдосконалення маршрутної мережі міста. Зокрема, дослідження показали, що маршрут №47 є збитковим, тому його варто закрити, а перевезення будуть здійснювати за маршрутом №3, пустивши його по вулиці Чернишевського.

Допис лучанки подаємо без змін та правок:

«Мабуть, хтось у Луцькій міській раді вирішив, що всі, хто живуть у районі Кічкарівки, Чернишевського, Зміїнця, Тарасового і Боголюбської лікарні - їздять власним автотранспортом. І забрав 47-ий маршрут. Казали, додадуть ще дві 31-их маршрутки. Really?

Тобто, + 2 замість - 7(8) це нормально?(3-я маршрутка до кінцевої 31-ї та 47-ї не їде). Другий день 31-і переповнені і купа люду ще на зупинках лишаються...

P.S. Хочете почути увесь позитив, що і водії, і пасажири про цю "реформу" думають? Проїдьтеся зранечку від Боголюбської лікарні хоча б до Шевченка, а ліпше - до центру.
P.S.2 До речі, а що там пасажири 23-іх маршруток кажуть?».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З початку року на Волині 104 пари відгуляли експрес-весілля
Сьогодні, 13:20
Волинські сервісні центри МВС кличуть стати «таємним клієнтом»
Сьогодні, 13:12
У міськраді вирішили, що всі мають власні автівки, – лучанка про закриття маршруту №47
Сьогодні, 13:10
На Волині невідомі напали на хлопчика
Сьогодні, 13:00
Туристична «фішка», яка рятує життя: у Луцьку випустили брендовані світловідбивачі
Сьогодні, 12:49
Схожі новини
У луцьких маршрутках не озвучують зупинки У луцьких маршрутках не озвучують зупинки
12 лютий, 09:40
У Луцьку знайшли перевізників на п'ять маршрутів У Луцьку знайшли перевізників на п'ять маршрутів
31 січень, 17:43
Луцька маршрутка №3 може курсувати по-новому Луцька маршрутка №3 може курсувати по-новому
31 січень, 16:50
У Луцьку шукатимуть перевізників на п'ять маршрутів У Луцьку шукатимуть перевізників на п'ять маршрутів
16 грудень, 2018, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сонце прикриє хмарами: синоптики прогнозують погіршення погоди
Сьогодні, 13:33
 0
Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
Сьогодні, 13:26
 0
З початку року на Волині 104 пари відгуляли експрес-весілля
Сьогодні, 13:20
 0
Волинські сервісні центри МВС кличуть стати «таємним клієнтом»
Сьогодні, 13:12
 0
У міськраді вирішили, що всі мають власні автівки, – лучанка про закриття маршруту №47
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8