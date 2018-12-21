Волинські сервісні центри МВС кличуть стати «таємним клієнтом»
Сьогодні, 13:12
Сервісні центри МВС у Волинській області запровадили новий проект - «Таємний клієнт».
Про це повідомили на офіційній сторінці сервісних центрів у Facebook.
"Ставай таємним клієнтом сервісних центрів МВС. Допомогай нам ставати кращими. У сервісних центрах МВС Луцька та Нововолинська стартує проект «Таємний клієнт». Отримай реальну послугу і дай оцінку якості обслуговування в онлайн-анкеті.
Деталі проекту тут: hsc.gov.ua/guest
Форма для заповнення: http://hsc.gov.ua/anketa/
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Про це повідомили на офіційній сторінці сервісних центрів у Facebook.
"Ставай таємним клієнтом сервісних центрів МВС. Допомогай нам ставати кращими. У сервісних центрах МВС Луцька та Нововолинська стартує проект «Таємний клієнт». Отримай реальну послугу і дай оцінку якості обслуговування в онлайн-анкеті.
Деталі проекту тут: hsc.gov.ua/guest
Форма для заповнення: http://hsc.gov.ua/anketa/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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