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Волинські сервісні центри МВС кличуть стати «таємним клієнтом»

Волинські сервісні центри МВС кличуть стати «таємним клієнтом»
Сервісні центри МВС у Волинській області запровадили новий проект - «Таємний клієнт».

Про це повідомили на офіційній сторінці сервісних центрів у Facebook.

"Ставай таємним клієнтом сервісних центрів МВС. Допомогай нам ставати кращими. У сервісних центрах МВС Луцька та Нововолинська стартує проект «Таємний клієнт». Отримай реальну послугу і дай оцінку якості обслуговування в онлайн-анкеті.

Деталі проекту тут: hsc.gov.ua/guest
Форма для заповнення: http://hsc.gov.ua/anketa/

Волинські сервісні центри МВС кличуть стати «таємним клієнтом»

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Теги: сервісні центри МВС, проект, таємний клієнт
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