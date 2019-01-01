Побив пасажира і відібрав гроші: волинянин-розбійник проведе за ґратами 6 років
Сьогодні, 16:56
За розбій 22-річний мешканець Торчина втрапив за ґрати на 6 років.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Судимий уже за наругу над могилою зловмисник увечері 7 листопада 2018 року на автодорозі між Торчином та селом Веселе Луцького району, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні в салоні автомобіля марки «ВАЗ 2101», ударив кулаком іншого пасажира авто. Чоловік відібрав у непритомної від удару жертви 900 доларів США, 4000 гривень, документи.
Розбійник заподіяв потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму понад 29 тисяч гривень.
Луцький міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України, та призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Судимий уже за наругу над могилою зловмисник увечері 7 листопада 2018 року на автодорозі між Торчином та селом Веселе Луцького району, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні в салоні автомобіля марки «ВАЗ 2101», ударив кулаком іншого пасажира авто. Чоловік відібрав у непритомної від удару жертви 900 доларів США, 4000 гривень, документи.
Розбійник заподіяв потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму понад 29 тисяч гривень.
Луцький міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України, та призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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