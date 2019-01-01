Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 лютого

На Волині 21 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 - 17:00 с.П'ятидні: відділ звя'зку; Дит. Садок; ФОП Жадан Олена Володимирівна магазин.с.П'ятидні вул.Шкільна, Зелена, Колггосп. 2-122. ЗТП-209:00 - 17:00 ФОП Владинська торг.павільйон; магазин "Данко+"; кафе"2000";торг.центр"Гранд";громадська вбиральня;кафе"Пузата хата";Василівська церква;маг."Будмайстер"; ПрАТ"Волинське обласне підп.автобусн.станцій "Автостанція;кафе "Біля валу";маг.Єва вул Луцька, стоматкабінет "Дантист" 20-го Липня 3; магазин "Україночка" в. Луцька, 13; магазин "Копійочка" в. Луцька, 13; Кафе "Зустріч"; Зоомагазин вул.Луцька,2; Ветмагазин "Айболить" вул.Луцька,2; магазин Добробуд вул.Луцька,2; Кофісімо вул.Луцька,2; Престиж вул.Луцька,2; Вол-Вол управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування; магазин "VALENTINA" в. Луцька, 13 П; магазин "Євродек" в. Луцька, 13 П.м.Володимир-Волинський .вул.Кожедуба;20-липня 4-18,3-65;Василівська;Ломоносова;Луцька 2-58,27-53;О.Кобилянської;Гайдамацька,30;пров.Парковий;Мирний.3. КТП-147 Л-209:00 - 17:00 с. Красностав: Клубс. Красностав: вул. Піддубна, Садова1. с.Старики09:00-17:00Перемильська сільська рада Башня с. Старики:вул. Шевченка1. 10:00-17:00с. Клопочин вул. Набережна 2а, вул. Володимирська 1-91. КТП-296 Л-2 09:00 – 17:00 ПП Північук І.А. м.Камінь-Каширський,, вул.. Горького, вул.. Островського, вул.. Неродів, вул..2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00 Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця, ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз", Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.1. ЗТП-49 ремонт тр-ра, 09:00-13:00 Облрада профспілок, Котельня, Приватбанк, кафе «Сніжинка», Офіс волі 4, Духовна семінарія, Лазерхаус, Наш-край, Перукарня, годинникова майстерня, аптека «Гедеон-ріхтер», Сан-Ремо, світ канцелярії, Депртамент соц.-політикі, вул. Волі-6,8а,8,4,4а,1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-168 10:00 – 17:00 С. Лище вул. Центральна (32-78)2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-177 10:00 – 17:00 Теремнівське СТ (маг. с. Воротнів), с. Воротнів: клуб, ФАП, артсвердловина, кінобудка. С. Воротнів вул. Дачна, Центральна (35-70).3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-431 9:30 – 17:00 С. Полонка вул. Дружби, Заводська, Липова, Квітнева, Нова, Перемоги, Стрілецька.4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-288 10:00 – 16:00 ФОП Некрасов О.О, ФОП Рибалко Л.О Смт. Торчин вул.Гагаріна, Соснова, Д.Галицького, Драгоманова, Незалежності (120-200), Смолигівська, пров. Колгоспний1 пл-10 л 52-02 від зтп-454 до лр-166 9:00 – 17:00с.Заболоття2 пл-0.4 ктп-84 9:00 – 17:00с.Висоцьк3 пл-10 л 26-01 до лр-173 9:00 – 17:00Очисні споруди смт.Шацьк бази відпочинку ур.Гряда ур.Ілічівка1 ПЛ-10кВ Л-11-02 від ЛР-64 до ЛР-66 10:00 - 17:00 Вишка ПрАТ Київстар, Вишка ПрАТ МТС, Школа с.Гірки, ФАП, АТС с. Мукошин, с.Гірки1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Шопена, 9, 2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова, 1-11, 2-10вул.Кисіля, 1-3а, 2-121 Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)с.Підліски (повністю)м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.с.Олександрівка (повністю)с.Підліски (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 9:00-17:00 м.Рожище контора. м.Рожище вул.Терешкової8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-280 9:00-17:00 с.Кобче вул.Набережна, Центральна1. 10:00-17:00с.Любохини1 ПЛ-0,4 кВКТП-77 Л-2,3 09:00-16:30 АТС, ФАП с.Ружин2 ПЛ-0,4 кВКТП-200 Л-2,6 09:00-16:30с.м.т.Турійськ вул.Ковельська, Злагоди