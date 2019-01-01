Футболісти «Волині» в Туреччині програли туркменам, а з вірменами зіграли внічию

Підопічні Андрія Тлумака уже "перевалили" за екватор першого турецького збору. Черговим випробуванням для наших хлопців стали одразу два спаринги протягом одного дня.У першому з них "Волинь" грала проти добре знайомого спаринг-партнера - четвертої команди Туркменістану під назвою "Шагадам", - повідомили на офіційому сайті футбольного клубу."Наш тренерський штаб в цьому поєдинку дав себе проявити усім, хто отримував мало ігрового часу на зборі. Так, поряд із гравцями основного "ростеру" нашого клубу - Віталієм Недільком, Дмитром Козьбаном, Іваном Цюпою, Сергієм Петьком та Олексієм Зінкевичем - на поле виходили гравці нашої юнацької команди - Назарій Богомаз, Олександр Мартинюк, Артур Рябов та Владислав Мороз. Серед інших учасників поєдинку були гравці, які знаходяться у нас на перегляді. З такою своєрідною "солянкою" "Волині" важко було протистояти більш зіграному супернику, якому ми поступилися з рахунком 0:2. При цьому рахунок міг бути і більшим - тут відзначимо звитягу Неділька, який зумів нейтралізувати загрозу воротам з пенальті", - йдеться у повідомленні.У другому спарингу на поле вийшов склад, максимально наближений до того, який награється на основу. І в матчі проти третьої команди Вірменії - учаснику єврокубків "Гандзасару" - наша команда одразу ж змогла довести своє бажання реабілітуватися за попередні результати.І вже в дебюті поєдинку віч-на-віч з воротарем опонентів вивели Дениса Кожанова, який спочатку в дуелі з кіпером влучив у стійку, однак сам же і добив "кулястого" у порожні ворота.На жаль, втримати перевагу до перерви "Хрестоносцям" не вдалося - уже на доданій арбітром хвилині вірмени рахунок зрівняли. А у другому таймі в досить сумнівному епізоді гравець суперників увіткнувся в нашому карному майданчику у Валерія Болденкова. Арбітр вказав на "точку", а "Гандзасар" вийшов уперед. Утім, минуло три хвилини, і одинадцятиметровий призначили уже у ворота наших опонентів, а Младен Бартулович чітко виконав вирок - 2:2. На останніх хвилинах наші футболісти мали вирвати першу перемогу в Туреччині, однак гол Сіаваша Хагназарі арбітр скасував через досить сумнівне порушення правил з боку іранця. А тому в четвертому спарингу турецького збору "Волинь" зіграла бойову нічию.Склад "Волині" у матчі з "Гандзасаром": Когут, Сімінін, Горопевшек, Болденков, Западня, Курко, Бартулович, Волошинович, Климець, Кожанов, Хагназарі. На заміну виходили: Петько, Цюпа та гравці на перегляді.