12-річна школярка йшла до села 10 кілометрів, бо не могла зняти гроші на проїзд
Сьогодні, 18:22
На Рівненщині патрульні доставили додому школярку, в якої не було коштів на дорогу додому.
Сьогодні в обід до екіпажу, який патрулював на трасі Київ-Чоп звернувся громадянин, який занепокоївся, що по дорозі йде дитина без супроводу дорослих, - інформує патрульна поліція Рівненської області.
Патрульні обстежили вказаний відрізок дороги і виявили дівчинку, яка йшла пішки додому зі школи, яка знаходилась на відстані 10 км. 12-річна школярка зізналась, що через несправність банкомату не змогла зняти кошти на проїзд.
Патрульні доставили дівчинку додому в село Користь і передали матері.
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Сьогодні в обід до екіпажу, який патрулював на трасі Київ-Чоп звернувся громадянин, який занепокоївся, що по дорозі йде дитина без супроводу дорослих, - інформує патрульна поліція Рівненської області.
Патрульні обстежили вказаний відрізок дороги і виявили дівчинку, яка йшла пішки додому зі школи, яка знаходилась на відстані 10 км. 12-річна школярка зізналась, що через несправність банкомату не змогла зняти кошти на проїзд.
Патрульні доставили дівчинку додому в село Користь і передали матері.
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Коментарі 1
Ну ну.гроші на чіпси з сухариками потратила.а мозгів малувато на те,щоб у водія попроситись.покоління відсталих
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