12-річна школярка йшла до села 10 кілометрів, бо не могла зняти гроші на проїзд

На Рівненщині патрульні доставили додому школярку, в якої не було коштів на дорогу додому.Сьогодні в обід до екіпажу, який патрулював на трасі Київ-Чоп звернувся громадянин, який занепокоївся, що по дорозі йде дитина без супроводу дорослих, - інформує патрульна поліція Рівненської області.Патрульні обстежили вказаний відрізок дороги і виявили дівчинку, яка йшла пішки додому зі школи, яка знаходилась на відстані 10 км. 12-річна школярка зізналась, що через несправність банкомату не змогла зняти кошти на проїзд.Патрульні доставили дівчинку додому в село Користь і передали матері.