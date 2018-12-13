вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12-річна школярка йшла до села 10 кілометрів, бо не могла зняти гроші на проїзд

12-річна школярка йшла до села 10 кілометрів, бо не могла зняти гроші на проїзд
На Рівненщині патрульні доставили додому школярку, в якої не було коштів на дорогу додому.

Сьогодні в обід до екіпажу, який патрулював на трасі Київ-Чоп звернувся громадянин, який занепокоївся, що по дорозі йде дитина без супроводу дорослих, - інформує патрульна поліція Рівненської області.

Патрульні обстежили вказаний відрізок дороги і виявили дівчинку, яка йшла пішки додому зі школи, яка знаходилась на відстані 10 км. 12-річна школярка зізналась, що через несправність банкомату не змогла зняти кошти на проїзд.

Патрульні доставили дівчинку додому в село Користь і передали матері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну ну.гроші на чіпси з сухариками потратила.а мозгів малувато на те,щоб у водія попроситись.покоління відсталих
Відповісти
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі хочуть збільшити тарифи на воду
Сьогодні, 19:02
12-річна школярка йшла до села 10 кілометрів, бо не могла зняти гроші на проїзд
Сьогодні, 18:22
На Волині у полі знайшли тіло жінки
Сьогодні, 18:05
Священик з Жидичина, який стріляв у людей, може сісти на 5 років: подробиці інциденту
Сьогодні, 17:37
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
3-місячну дівчинку з Волині врятує пересадка печінки: рідні просять допомоги 3-місячну дівчинку з Волині врятує пересадка печінки: рідні просять допомоги
13 грудень, 2018, 14:34
Волонтери здійснили мрію маленького волинянина Волонтери здійснили мрію маленького волинянина
30 жовтень, 2018, 12:56
Допоможіть дитині почути світ: маленькій волинянці потрібні дорогі імпланти Допоможіть дитині почути світ: маленькій волинянці потрібні дорогі імпланти
24 жовтень, 2018, 15:16
Не будьмо байдужими до чужого горя: маленькому лучанину потрібна допомога Не будьмо байдужими до чужого горя: маленькому лучанину потрібна допомога
19 жовтень, 2018, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі хочуть збільшити тарифи на воду
Сьогодні, 19:02
 0
12-річна школярка йшла до села 10 кілометрів, бо не могла зняти гроші на проїзд
Сьогодні, 18:22
 0
На Волині у полі знайшли тіло жінки
Сьогодні, 18:05
 0
Священик з Жидичина, який стріляв у людей, може сісти на 5 років: подробиці інциденту
Сьогодні, 17:37
 0
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8