Прокуратура перевірить, чи могла поліція запобігти стрілянині в Жидичині





Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.



Нагадаємо, що 23 лютого вночі у селі Жидичин



За заявами громадян щодо подій, які відбувалися вночі 23 лютого 2019 року на території Свято-Миколаївського храму в селі Жидичин Ківерцівського району, розпочате досудове розслідування про погрозу вбивством (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 129 КК України).



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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Маневицька місцева прокуратура, старшим групи прокурорів призначено заступника керівника місцевої прокуратури.



Як відомо волинянам, уночі 23 лютого 2019 року настоятель храму, погрожуючи вбивством, чотири рази вистрілив у напрямку громадян, прихильників Української православної церкви, які на громадських засадах охороняли культову споруду, з мисливської рушниці ТОЗ-63.



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В ході розслідування буде надано оцінку діям усіх учасників подій, а також діям працівників поліції, адже конфлікт на міжконфесійному ґрунті в селі не новий.



Розслідування кримінального провадження за фактом вчиненої священиком стрілянини на території Свято-Миколаївського храму в Жидичині перебуває на контролі в прокуратурі області.

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