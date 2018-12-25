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Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові

Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові
Голова Величенської ОТГ Анастасія Павлович зворушливо привітала свого юатька з днем народження.

Вона присвятила своєму татові вірш, який опублікувала на своїй сторінці у facebook.

"Сьогодні святкує свій день народження найкращий тато, друг та наставник Іван Павлович. Людина яка безмежно в мене вірить, підтримує, його поради завжди слушні та на часі!

Мій вірш для тата!

Історія його буремна сповідь,
життя - дорога по чужим містам,
І ледь помітна сивина на скронях...
говорить більше ніж його уста!

Коли приходить втомлений додому,
вмикає свій улюблений канал.
Нас мама, дружньо зве до столу,
в такі хвилини усмішка в очах!

Він світ пізнав, стрічав і горе,
але ніколи не жалів себе
Його душа - безмежне море,
Тягар думок, не кожен підніме!

Я впевнено скажу, що він Людина,
яку не взмозі надломити час...
Для мене, ви найкращий ДРУГ і ТАТО
люблю, ціную й поважаю ВАС!

Дякую Богові за батьків, вони в мене найкращі!", - написала Анастасія Павлович.

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Теги: Анасатсія Павлович, Велимченська ОТГ, голова громади, вірш, тато
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