Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові

Анастасія Павлович зворушливо привітала свого юатька з днем народження.



Вона присвятила своєму татові вірш, який опублікувала на своїй сторінці у



"Сьогодні святкує свій день народження найкращий тато, друг та наставник Іван Павлович. Людина яка безмежно в мене вірить, підтримує, його поради завжди слушні та на часі!



Мій вірш для тата!



Історія його буремна сповідь,

життя - дорога по чужим містам,

І ледь помітна сивина на скронях...

говорить більше ніж його уста!



Коли приходить втомлений додому,

вмикає свій улюблений канал.

Нас мама, дружньо зве до столу,

в такі хвилини усмішка в очах!



Він світ пізнав, стрічав і горе,

але ніколи не жалів себе

Його душа - безмежне море,

Тягар думок, не кожен підніме!



Я впевнено скажу, що він Людина,

яку не взмозі надломити час...

Для мене, ви найкращий ДРУГ і ТАТО

люблю, ціную й поважаю ВАС!



Дякую Богові за батьків, вони в мене найкращі!", - написала Анастасія Павлович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Величенської ОТГзворушливо привітала свого юатька з днем народження.Вона присвятила своєму татові вірш, який опублікувала на своїй сторінці у facebook "Сьогодні святкує свій день народження найкращий тато, друг та наставник. Людина яка безмежно в мене вірить, підтримує, його поради завжди слушні та на часі!Мій вірш для тата!Історія його буремна сповідь,життя - дорога по чужим містам,І ледь помітна сивина на скронях...говорить більше ніж його уста!Коли приходить втомлений додому,вмикає свій улюблений канал.Нас мама, дружньо зве до столу,в такі хвилини усмішка в очах!Він світ пізнав, стрічав і горе,але ніколи не жалів себеЙого душа - безмежне море,Тягар думок, не кожен підніме!Я впевнено скажу, що він Людина,яку не взмозі надломити час...Для мене, ви найкращий ДРУГ і ТАТОлюблю, ціную й поважаю ВАС!Дякую Богові за батьків, вони в мене найкращі!", - написала Анастасія Павлович.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію