Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові
Сьогодні, 02:17
Голова Величенської ОТГ Анастасія Павлович зворушливо привітала свого юатька з днем народження.
Вона присвятила своєму татові вірш, який опублікувала на своїй сторінці у facebook.
"Сьогодні святкує свій день народження найкращий тато, друг та наставник Іван Павлович. Людина яка безмежно в мене вірить, підтримує, його поради завжди слушні та на часі!
Мій вірш для тата!
Історія його буремна сповідь,
життя - дорога по чужим містам,
І ледь помітна сивина на скронях...
говорить більше ніж його уста!
Коли приходить втомлений додому,
вмикає свій улюблений канал.
Нас мама, дружньо зве до столу,
в такі хвилини усмішка в очах!
Він світ пізнав, стрічав і горе,
але ніколи не жалів себе
Його душа - безмежне море,
Тягар думок, не кожен підніме!
Я впевнено скажу, що він Людина,
яку не взмозі надломити час...
Для мене, ви найкращий ДРУГ і ТАТО
люблю, ціную й поважаю ВАС!
Дякую Богові за батьків, вони в мене найкращі!", - написала Анастасія Павлович.
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Вона присвятила своєму татові вірш, який опублікувала на своїй сторінці у facebook.
"Сьогодні святкує свій день народження найкращий тато, друг та наставник Іван Павлович. Людина яка безмежно в мене вірить, підтримує, його поради завжди слушні та на часі!
Мій вірш для тата!
Історія його буремна сповідь,
життя - дорога по чужим містам,
І ледь помітна сивина на скронях...
говорить більше ніж його уста!
Коли приходить втомлений додому,
вмикає свій улюблений канал.
Нас мама, дружньо зве до столу,
в такі хвилини усмішка в очах!
Він світ пізнав, стрічав і горе,
але ніколи не жалів себе
Його душа - безмежне море,
Тягар думок, не кожен підніме!
Я впевнено скажу, що він Людина,
яку не взмозі надломити час...
Для мене, ви найкращий ДРУГ і ТАТО
люблю, ціную й поважаю ВАС!
Дякую Богові за батьків, вони в мене найкращі!", - написала Анастасія Павлович.
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