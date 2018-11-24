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Вже в березні оновлене Hookah меню в Ring Cafe*

Вже в березні оновлене Hookah меню в Ring Cafe*
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Вже в березні у двох закладах мережі Ring Café почне діяти оновлене Hookah меню, в якому буде представлено більше тридцяти видів кальянів.

Але його особливість не в кількості. Нове меню сформоване на основі замовлень гостей закладу. Обирати тепер буде значно простіше, а любителі димного задоволення, зможуть спробувати абсолютно нові смаки.

Поки що ознайомитися з меню не вдасться, але з приходом весни всі таємниці будуть презентовані гостям двох закладів: Ring Café в РЦ «Промінь» та Ring DJ Café, що знаходиться на території City Park на проспекті Волі, 49 А.

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Теги: кальян, меню, Промінь, Ring Café
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