Вже в березні оновлене Hookah меню в Ring Cafe*
Сьогодні, 21:20
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Вже в березні у двох закладах мережі Ring Café почне діяти оновлене Hookah меню, в якому буде представлено більше тридцяти видів кальянів.
Але його особливість не в кількості. Нове меню сформоване на основі замовлень гостей закладу. Обирати тепер буде значно простіше, а любителі димного задоволення, зможуть спробувати абсолютно нові смаки.
Поки що ознайомитися з меню не вдасться, але з приходом весни всі таємниці будуть презентовані гостям двох закладів: Ring Café в РЦ «Промінь» та Ring DJ Café, що знаходиться на території City Park на проспекті Волі, 49 А.
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Вже в березні у двох закладах мережі Ring Café почне діяти оновлене Hookah меню, в якому буде представлено більше тридцяти видів кальянів.
Але його особливість не в кількості. Нове меню сформоване на основі замовлень гостей закладу. Обирати тепер буде значно простіше, а любителі димного задоволення, зможуть спробувати абсолютно нові смаки.
Поки що ознайомитися з меню не вдасться, але з приходом весни всі таємниці будуть презентовані гостям двох закладів: Ring Café в РЦ «Промінь» та Ring DJ Café, що знаходиться на території City Park на проспекті Волі, 49 А.
Слідкуйте за новинами в соціальних мережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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