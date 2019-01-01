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На Волині у пожежі загинув господар будинку

На Волині у пожежі загинув господар будинку
У селі Нова Руда Маневицького району в пожежі загинув господар будинку.

Інцидент трапився 22 лютого, - інформує ДСНС України у Волинській області.

"Співробітники 13-ої ДПРЧ селища Маневичі під час гасіння пожежі у дерев’яному будинку в селі Нова Руда виявили тіло господаря", - йдеться у повідомлені.

За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

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Теги: пожежа, Волинь
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