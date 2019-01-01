На Волині у пожежі загинув господар будинку





Інцидент трапився 22 лютого, - інформує ДСНС України у Волинській області.



"Співробітники 13-ої ДПРЧ селища Маневичі під час гасіння пожежі у дерев’яному будинку в селі Нова Руда виявили тіло господаря", - йдеться у повідомлені.



За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Нова Руда Маневицького району в пожежі загинув господар будинку.Інцидент трапився 22 лютого, - інформує ДСНС України у Волинській області."Співробітники 13-ої ДПРЧ селища Маневичі під час гасіння пожежі у дерев’яному будинку в селі Нова Руда виявили тіло господаря", - йдеться у повідомлені.За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію