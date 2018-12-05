Нове обладнання та професійна допомога: як луцький військовий госпіталь зустрічає бійців

Луцький військовий гарнізонний шпиталь, що на вулиці Сенаторки Левчанівської продовжує ремонтувати приміщення та купувати нову апарату, аби якомога якісніше надавати медичні послуги військовим.Волинська волонтеркарозповідає, що з початком військових дій на Сході України, гостро постало питання покращення умов у госпіталі, адже кількість поранених військових зросла у рази.Тоді керівництво госпіталю разом з волонтерами прийняли рішення про покроковий капітальний ремонт закладу. Долучитися до відновлення лікарні запропонували будівельникам – низка компаній відгукнулися на пропозицію і за 3 місяці вдалося завершити ремонтні роботи у 7 кімнатах.«Першочергово ми зосередились на ремонті операційного блоку та реанімації, тому, вони мають відповідати сучасним стандартам, бути функціональними, зручними, із сучасним обладнанням. Людина, яка потрапить в госпіталь з передової, повинна відновлюватися, лікуватися в гідних умовах. Адже це також показує наше ставлення до захисників, підкреслює їх цінність та підбадьорює», – зазначила Наталія Ариванюк.Наразі у медзакладі – три операційні зали з сучасним медичним обладнанням, яке дозволяє допомагати військовослужбовцям та обслуговувати цивільне населення. Лікар-анестезіологрозповідає, що в зоні відповідальності госпіталю – 14-та окрема механізована бригада та 204-а Севастопольська бригада тактичної авіації.«Я працюю тут не так давно, потрапив на роботу, коли ремонти вже були зроблені. Все доволі непогано, встановили нове обладнання, є лапароскопічна стійка, за якою активно працюють. Операції проводять різного профілю – судинна хірургія, лор, гінеколог. Доволі напружений графік, операцій вистачає, також приходять сюди цивільні пацієнти, для них також двері відкриті», – зазначив Назар Рудик.Ще одне важливе обладнання для госпіталю – це стоматологічна установка, яку волонтери привезли з Німеччини. Зазначають, що не кожна стоматологічна клініка може похвалитися таким обладнанням преміум-класу. Воно дозволяє і проводити діагностику ротової порожнини, і здійснювати складні хірургічні втручання.Директор благодійного фонду «Європейський дім», один із засновників обласної спілки ветеранів АТО та голова координаційного центру питань ветеранів АТО Волинської областірозповідає, що придбання такої апаратури стало можливим завдяки праці багатьох небайдужих людей. Зокрема, ця установка стала останньою допомогою професора«Ми подарували сюди стоматологічну установку, також чимало ліжок, постільної білизни, багато побутових речей. До того ж, подібна установка є у шпиталі ветеранів війни. Засновники нашого фонду – небайдужі люди, підприємці, вони нам допомагають, активно працюють. Плюс допомогла така відома людина, як професор Карл Герман Крог, який, на жаль, помер. Це фактично його остання допомога з цими установками», – розповів Юрій Дмитрук.