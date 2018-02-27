Кіт у мішку: звідки завозять дешеві автівки до України





Найбільше автівок отримали зі знижками українські номери на київській міській митниці, а ще волинській, закарпатській, львівській і чернівецькій, - пише



Тим не менше дешеві авто до України все ж можна привезти з США, Грузії, Кореї та навіть Європи.



Варто зазначити, що з-за кордону машини прибувають у значно кращому стані ніж моделі таких же років в Україні. Гарні дороги, якісне пальне та офіційне сервісне обслуговування однозначно ідуть на користь транспорту. Так, навіть авто із більшим пробігом і, можливо, після аварії все ж буде вигіднішою інвестицією, ніж покупка вживаної машини в Україні.



Разом з тим покупка авто за кордоном пов’язана із низкою складнощів і ризиків.



Автомобілі зі США



В Україну везуть автомобілі, які продаються в Америці на аукціонах. Це здебільшого транспорт, який побував в аварії або топлений, а "збувають" його страхові компанії. В США покупець може взяти авто, як із аукціону, так уже у дилера. Різниця у тому, що у першому варіанті ви бачите фото авто, яке воно є після аварії і за дещо нижчою ціною, а у другому – після ремонту і за вищими розцінками.



Варіант із дилером небезпечний ще й тим, що авто міг збити навіть потяг, а виставляють його як новеньке, нібито після незначного ремонту. Пролити світло на ситуацію допоможе спеціальний сайт Carfax – на ньому у США розміщують історію авто: аварії, техогляди та навіть кількість пройдених миль. Але тут може бути прихована інформація про незначні ушкодження кузова, а за дані треба заплатити $36.



Для детальнішої оцінки авто доведеться найняти через інспектора, а це ще $150-200. Крім того, потрібно найняти брокера у США, який організує логістику та відправить авто до України – ще близько $500. У кругленьку суму обійдеться ще й транспортування та відправлення на кораблі – від $1000 до понад $2000 залежно від вартості авто.



Загалом, це головні, але не всі, витрати, які понесе покупець. Варто зазначити, що на торгах аукціону вартість автівки теж може дещо підскочити, або на вас просто зароблять різницю. Але, як результат, така покупка все ж вийде дешевшою, ніж таке ж авто в Україні.



На цьому складнощі не закінчуються. Після покупки авто доведеться очікувати ще 1-3 місяці, доки воно попливе через океан. Тут не варто забути про страховку для вантажу – коштує 2% вартості авто. Уже в Україні із агентом машину потрібно буде розмитнити, сплатити усі податки та отримати вітчизняні номери, за що також доведеться сплатити залежно від року випуску та об’єму двигуна.



За ще одним варіантом можна знайти компанію-посередника в Україні, яка візьме усі складнощі транспортування, а ще процент за покупку. У такому разі ви нібито позбавляєтесь від головного болю, але не від ризику придбати "кота в мішку", який прибуде через кілька місяців.



Серед ризиків такі: в авто можуть замінити якісь деталі, а його реальний стан можуть оцінити необ’єктивно. Загалом же заощадити вдасться від тисячі доларів за умови, що не виникне жодних складнощів.



Автомобілі з Грузії



До Грузії автомобілі прибувають із США. Тобто це ті ж авто після аварій та "утоплення", але тут їх продають уже відремонтованими. Подивитись початковий стан та реальну кількість пройдених миль можливо за $36 на сайті Carfax, а ще знайти через Інтернет фото на американських аукціонах. Це дасть можливість зрозуміти історію майбутньої покупки.



В Інтернеті низка компаній пропонують допомогти підібрати та привезти таке авто. Зручність порівняно із американським варіантом полягає у тому, що до Грузії можуть з’їздити технічні експерти та й ви самі і оглянути машину самостійно. У країні є ключові ринки, де продають такі авто, а покупець може завезти його навіть на СТО.



Разом з тим у Грузії авто вже коштує дорожче ніж у США, бо ж заробити хочуть і місцеві перекупники. Крім того, послуги українських компаній коштуватимуть близько тисячі доларів, а доставка займе порядку трьох тижнів. Не варто забувати й про оплату порома та інших розтрат. Тим не менше, купувати авто вийде все ж дешевше, ніж в Україні.



Автомобіль доправляють на поромі до міста Чорноморець. Далі проходить процедура розмитнення та отримання номерів.



Автомобілі із Кореї



Серед іншого до України возять вживані автівки із Південної Кореї. Здебільшого це машини марок Kia та Hyundai, які працюють винятково на автогазі, а інколи на дизелі.



Перевага автівок із Кореї полягає у тому, що переважна більшість їх не биті, не фарбовані і не були втоплені. Разом з тим від оплати автомобіля через банк до поставки її на облік в Україні доведеться зачекати близько 2-2,5 місяців.



Крім того, залежно від вартості автомобіля, додаткові розтрати коштуватимуть орієнтовно від двох тисяч доларів до понад десяти. Все залежить від вартості авто. До прикладу, Hyunday Sonata 2014-15 на автогазі в Кореї коштує 6-8 тисяч доларів, а після усіх послуг "під ключ" вартість складе орієнтовно 13-16 тисяч доларів. Це вже з урахуванням нібито усіх розтрат. Натомість, якщо купувати таке авто в Україні, то доведеться переплатити понад тисячу доларів.



Автомобілі із Європи



Незважаючи на завершення пільгового періоду розмитнення, низка компаній пропонують привезти автомобілі із Європи. Здебільшого це відносно нові автівки на дизелі чи бензині, які мають вік близько трьох років.



Варто зазначити, що, всупереч поширеній думці, такі машини будуть мати здебільшого удвічі більший пробіг ніж ті, що їздять Україною. Разом з тим, це ніяк не вплине на їхню якість, бо ж обслуговування та дороги закордоння краще зберігають трансмісію та інші запчастини.



З Євросоюзу автомобіль можна пригнати як самому, так і за допомогою окремих дилерів. Залежно від комплекту послуг вартість буде різнитись, але у середньому це близько тисячі доларів за посередництво. Звісно, все буде залежати від марки авто, комплектації та класу.



Крім цього на українській митниці доведеться сплатити усі податки та перереєструвати авто, щоб уникнути шалених штрафів, які чекають на власників "євроблях" уже від 24 травня 2019 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 лютого в Україні закінчився пільговий період розмитнення авто на єврономерах, за який перереєстрацію пройшло понад 218 тисяч автівок. Вони принесли до бюджету 13,6 млрд гривень.Найбільше автівок отримали зі знижками українські номери на київській міській митниці, а ще волинській, закарпатській, львівській і чернівецькій, - пише ТСН Тим не менше дешеві авто до України все ж можна привезти з США, Грузії, Кореї та навіть Європи.Варто зазначити, що з-за кордону машини прибувають у значно кращому стані ніж моделі таких же років в Україні. Гарні дороги, якісне пальне та офіційне сервісне обслуговування однозначно ідуть на користь транспорту. Так, навіть авто із більшим пробігом і, можливо, після аварії все ж буде вигіднішою інвестицією, ніж покупка вживаної машини в Україні.Разом з тим покупка авто за кордоном пов’язана із низкою складнощів і ризиків.В Україну везуть автомобілі, які продаються в Америці на аукціонах. Це здебільшого транспорт, який побував в аварії або топлений, а "збувають" його страхові компанії. В США покупець може взяти авто, як із аукціону, так уже у дилера. Різниця у тому, що у першому варіанті ви бачите фото авто, яке воно є після аварії і за дещо нижчою ціною, а у другому – після ремонту і за вищими розцінками.Варіант із дилером небезпечний ще й тим, що авто міг збити навіть потяг, а виставляють його як новеньке, нібито після незначного ремонту. Пролити світло на ситуацію допоможе спеціальний сайт Carfax – на ньому у США розміщують історію авто: аварії, техогляди та навіть кількість пройдених миль. Але тут може бути прихована інформація про незначні ушкодження кузова, а за дані треба заплатити $36.Для детальнішої оцінки авто доведеться найняти через інспектора, а це ще $150-200. Крім того, потрібно найняти брокера у США, який організує логістику та відправить авто до України – ще близько $500. У кругленьку суму обійдеться ще й транспортування та відправлення на кораблі – від $1000 до понад $2000 залежно від вартості авто.Загалом, це головні, але не всі, витрати, які понесе покупець. Варто зазначити, що на торгах аукціону вартість автівки теж може дещо підскочити, або на вас просто зароблять різницю. Але, як результат, така покупка все ж вийде дешевшою, ніж таке ж авто в Україні.На цьому складнощі не закінчуються. Після покупки авто доведеться очікувати ще 1-3 місяці, доки воно попливе через океан. Тут не варто забути про страховку для вантажу – коштує 2% вартості авто. Уже в Україні із агентом машину потрібно буде розмитнити, сплатити усі податки та отримати вітчизняні номери, за що також доведеться сплатити залежно від року випуску та об’єму двигуна.За ще одним варіантом можна знайти компанію-посередника в Україні, яка візьме усі складнощі транспортування, а ще процент за покупку. У такому разі ви нібито позбавляєтесь від головного болю, але не від ризику придбати "кота в мішку", який прибуде через кілька місяців.Серед ризиків такі: в авто можуть замінити якісь деталі, а його реальний стан можуть оцінити необ’єктивно. Загалом же заощадити вдасться від тисячі доларів за умови, що не виникне жодних складнощів.До Грузії автомобілі прибувають із США. Тобто це ті ж авто після аварій та "утоплення", але тут їх продають уже відремонтованими. Подивитись початковий стан та реальну кількість пройдених миль можливо за $36 на сайті Carfax, а ще знайти через Інтернет фото на американських аукціонах. Це дасть можливість зрозуміти історію майбутньої покупки.В Інтернеті низка компаній пропонують допомогти підібрати та привезти таке авто. Зручність порівняно із американським варіантом полягає у тому, що до Грузії можуть з’їздити технічні експерти та й ви самі і оглянути машину самостійно. У країні є ключові ринки, де продають такі авто, а покупець може завезти його навіть на СТО.Разом з тим у Грузії авто вже коштує дорожче ніж у США, бо ж заробити хочуть і місцеві перекупники. Крім того, послуги українських компаній коштуватимуть близько тисячі доларів, а доставка займе порядку трьох тижнів. Не варто забувати й про оплату порома та інших розтрат. Тим не менше, купувати авто вийде все ж дешевше, ніж в Україні.Автомобіль доправляють на поромі до міста Чорноморець. Далі проходить процедура розмитнення та отримання номерів.Серед іншого до України возять вживані автівки із Південної Кореї. Здебільшого це машини марок Kia та Hyundai, які працюють винятково на автогазі, а інколи на дизелі.Перевага автівок із Кореї полягає у тому, що переважна більшість їх не биті, не фарбовані і не були втоплені. Разом з тим від оплати автомобіля через банк до поставки її на облік в Україні доведеться зачекати близько 2-2,5 місяців.Крім того, залежно від вартості автомобіля, додаткові розтрати коштуватимуть орієнтовно від двох тисяч доларів до понад десяти. Все залежить від вартості авто. До прикладу, Hyunday Sonata 2014-15 на автогазі в Кореї коштує 6-8 тисяч доларів, а після усіх послуг "під ключ" вартість складе орієнтовно 13-16 тисяч доларів. Це вже з урахуванням нібито усіх розтрат. Натомість, якщо купувати таке авто в Україні, то доведеться переплатити понад тисячу доларів.Незважаючи на завершення пільгового періоду розмитнення, низка компаній пропонують привезти автомобілі із Європи. Здебільшого це відносно нові автівки на дизелі чи бензині, які мають вік близько трьох років.Варто зазначити, що, всупереч поширеній думці, такі машини будуть мати здебільшого удвічі більший пробіг ніж ті, що їздять Україною. Разом з тим, це ніяк не вплине на їхню якість, бо ж обслуговування та дороги закордоння краще зберігають трансмісію та інші запчастини.З Євросоюзу автомобіль можна пригнати як самому, так і за допомогою окремих дилерів. Залежно від комплекту послуг вартість буде різнитись, але у середньому це близько тисячі доларів за посередництво. Звісно, все буде залежати від марки авто, комплектації та класу.Крім цього на українській митниці доведеться сплатити усі податки та перереєструвати авто, щоб уникнути шалених штрафів, які чекають на власників "євроблях" уже від 24 травня 2019 року.

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