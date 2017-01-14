У Луцьку пес 2 місяці «тероризував» людей

У Луцьку пес протягом 2 місяці «тероризував» мешканців Гнідавської.Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Секретар міської радизауважив, що збільшилась кількість звернень щодо безпритульних собак у місті. Окрім того, є повідомлення, що псів стає більше штучно через діяльність деяких «активістів».«Собаки агресивні, кидаються. Так не винно бути. Як тільки вони з’являються, потрібно їх забирати», - сказав він.Директор КП «Ласка»повідомила, що над питанням постійно працюють. У п’ятницю, 22 лютого, в районі вулиці Гнідавської відловили собаку, яка протягом 2 місяців «тероризувала» людей.