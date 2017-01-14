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У Луцьку пес 2 місяці «тероризував» людей

У Луцьку пес 2 місяці «тероризував» людей
У Луцьку пес протягом 2 місяці «тероризував» мешканців Гнідавської.

Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт зауважив, що збільшилась кількість звернень щодо безпритульних собак у місті. Окрім того, є повідомлення, що псів стає більше штучно через діяльність деяких «активістів».

«Собаки агресивні, кидаються. Так не винно бути. Як тільки вони з’являються, потрібно їх забирати», - сказав він.

Директор КП «Ласка» Наталія Рудь повідомила, що над питанням постійно працюють. У п’ятницю, 22 лютого, в районі вулиці Гнідавської відловили собаку, яка протягом 2 місяців «тероризувала» людей.

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Теги: пес, Ласка, Луцьк
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Коментарі 1
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шикарні розклади: бабіща звозить в Луцьк псів з інших міст, отримуючи за це кеш. а потім в мережі власники чи куратори ідентифікують своїх підопічних по фото, чи кидають клич на їх пошук.
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