У Луцьку пес 2 місяці «тероризував» людей
Сьогодні, 08:50
У Луцьку пес протягом 2 місяці «тероризував» мешканців Гнідавської.
Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт зауважив, що збільшилась кількість звернень щодо безпритульних собак у місті. Окрім того, є повідомлення, що псів стає більше штучно через діяльність деяких «активістів».
«Собаки агресивні, кидаються. Так не винно бути. Як тільки вони з’являються, потрібно їх забирати», - сказав він.
Директор КП «Ласка» Наталія Рудь повідомила, що над питанням постійно працюють. У п’ятницю, 22 лютого, в районі вулиці Гнідавської відловили собаку, яка протягом 2 місяців «тероризувала» людей.
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Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт зауважив, що збільшилась кількість звернень щодо безпритульних собак у місті. Окрім того, є повідомлення, що псів стає більше штучно через діяльність деяких «активістів».
«Собаки агресивні, кидаються. Так не винно бути. Як тільки вони з’являються, потрібно їх забирати», - сказав він.
Директор КП «Ласка» Наталія Рудь повідомила, що над питанням постійно працюють. У п’ятницю, 22 лютого, в районі вулиці Гнідавської відловили собаку, яка протягом 2 місяців «тероризувала» людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
шикарні розклади: бабіща звозить в Луцьк псів з інших міст, отримуючи за це кеш. а потім в мережі власники чи куратори ідентифікують своїх підопічних по фото, чи кидають клич на їх пошук.
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